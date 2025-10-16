PSOE pide "actuaciones urgentes para solucionar colapso de tráfico" en Málaga y reclama el soterramiento de Valle-Inclán

El Portavoz Socialista En El Ayuntamiento De Málaga, Daniel Pérez, Y El Concejal Jorge Quero, Entre Otros, En Una Atención A Medios - PSOE

MÁLAGA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista llevará a la comisión de Movilidad y Urbanismo del próximo lunes una moción para exigir al Ayuntamiento de Málaga "actuaciones urgentes" para "solucionar el colapso de tráfico en la ciudad de Málaga", además de reclamar el soterramiento de la avenida Valle-Inclán.

Al respecto del soterramiento han recordado que es algo que los socialistas piden "desde hace dos legislaturas, porque soporta más de 55.000 desplazamientos diarios" al conectar el tráfico metropolitano que procede de los municipios al Este de la ciudad".

Así lo ha explicado el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, acompañado del concejal socialista Jorge Quero, de representantes de la asociación Impacta y de vecinos del distrito de Bailén-Miraflores.

"La avenida de Valle-Inclán es uno de los puntos negros de la ciudad de Málaga, con treinta años de abandono y falta de planificación por parte del equipo de gobierno de Paco de la Torre", ha agregado Pérez.

En este sentido, ha defendido, además del soterramiento de Valle-Inclán, "la creación de un plan integral de movilidad sostenible que contemple la mejora del transporte público, la red ciclista y la implantación de aparcamientos disuasorios a la entrada de la ciudad".

Según Pérez, "el Ayuntamiento va tarde con la Zona de Bajas Emisiones. Tenía que haber habilitado ya aparcamientos disuasorios para que quienes llegan desde fuera puedan dejar su coche y acceder en metro, autobús o lanzaderas. Málaga necesita planificación, no parches", ha afirmado Pérez y ha hecho un llamamiento al presidente de la Junta de Andalucía para que "asuma su responsabilidad a través del Consorcio de Transportes" y refuerce las líneas interurbanas.

También ha hecho referencia al "déficit de limpieza y mantenimiento" urbano, advertido por los vecinos de Miraflores de los Ángeles: "Nos trasladan su hartazgo ante la falta de limpieza y la proliferación de ratas por la ausencia de control de plagas. Es otro ejemplo del abandono que sufren los barrios por parte de este Ayuntamiento", ha lamentado.

MÁLAGA, "ENTRE LAS CIUDADES MÁS CONGESTIONADAS DE ESPAÑA"

Por su parte, el concejal socialista Jorge Quero ha recordado que, según el último informe TomTom Traffic Index 2025, "Málaga es ya la cuarta ciudad más congestionada de España, con una velocidad media de apenas 27,8 kilómetros/hora) y un nivel de congestión del 35%, que se dispara al 38 % en hora punta".

Ha añadido que "el estudio demuestra que la congestión se concentra dentro de la ciudad, no en los accesos, y que los malagueños pierden más de dos días al año atrapados en atascos. Esto tiene un coste económico, medioambiental y social enorme, que el Ayuntamiento ignora".

Asimismo, ha criticado la "inacción total del equipo de gobierno durante tres décadas" y ha recordado que "no se ha ejecutado ni el 20 % del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)".

"Se eliminaron proyectos como 'Málaga Bici', no se han creado aparcamientos disuasorios, los carriles bus siguen sin prioridad y la red ciclista está inconexa. Málaga pierde competitividad y calidad de vida por culpa de la falta de gestión del PP", ha añadido, al tiempo que ha avanzado que la moción socialista incluye un paquete de medidas urgentes.

Entre ellas, ha precisado, "la implantación del PMUS, la creación de aparcamientos disuasorios, la mejora de la EMT, el refuerzo del transporte metropolitano" y "la construcción de infraestructuras seguras para la movilidad activa".

"Los malagueños no se van de Málaga por gusto, sino porque no pueden acceder a una vivienda y porque la ciudad es cada vez más intransitable. El Ayuntamiento tiene que ofrecer soluciones reales de transporte público y movilidad", ha concluido.

ENTIDADES URBANÍSTICAS DE CONSERVACIÓN Y VENTA DE SUELO MUNICIPAL

Por otro lado, el portavoz municipal socialista ha valorado la reciente sentencia que crea jurisprudencia en relación con las entidades de conservación urbanística en la ciudad de Málaga, y ha advertido de que el Ayuntamiento "debe acatarla y asumir de una vez por todas el mantenimiento de las zonas comunes y viales que le corresponden".

En relación con la venta de parcelas municipales para vivienda de renta libre, Pérez ha expresado que "el mayor drama habitacional que sufre Málaga es la falta de vivienda asequible. El Ayuntamiento debería destinar todos sus esfuerzos a promover vivienda de protección oficial (VPO) y vivienda a precio asequible, no a poner suelo público en subasta para hacer caja".

Pérez ha criticado que el gobierno municipal "sigue apostando por un modelo especulativo que expulsa a los malagueños de su ciudad" y ha reclamado que se priorice la creación de una bolsa importante de vivienda pública en alquiler que dé respuesta a la urgente necesidad habitacional que vive Málaga".

"El Ayuntamiento tiene que dejar de actuar como una inmobiliaria y empezar a comportarse como una administración responsable, comprometida con el derecho a la vivienda y con el bienestar de sus vecinos", ha concluido.