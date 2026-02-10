PSOE pide a Moreno "una solución inmediata a los problemas estructurales" del IES Los Colegiales de Antequera (Málaga)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el secretario general del PSOE de Antequera, José Luis Ruiz Espejo, presentan en la ciudad la campaña socialista sobre los incumpimientos del Gobierno andaluz del PP en la provincia de Málaga, - PSOE MÁLAGA

Los socialistas critican una veintena de incumplimientos de la Junta de Andalucía en la ciudad

ANTEQUERA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el secretario general del PSOE de Antequera, José Luis Ruiz Espejo, han exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "una solución inmediata a los graves problemas estructurales" que presenta el IES Los Colegiales de Antequera, un centro educativo que, según han dicho, "se está literalmente viniendo abajo".

En rueda de prensa celebrada en la puerta del instituto, Aguilar y Ruiz Espejo han presentado además la campaña de incumplimientos del Gobierno andaluz del PP con la provincia de Málaga, y han criticado que una veintena de esos incumplimientos afectan directamente a la ciudad de Antequera.

Josele Aguilar ha señalado que la comarca de Antequera es "una de las grandes olvidadas del Gobierno de la Junta de Andalucía desde que Moreno Bonilla está al frente", una situación que se refleja, ha dicho, "en sanidad, en educación, en movilidad, en infraestructuras hidráulicas y en prácticamente todos los servicios públicos".

"Estamos aquí para exigirle a Moreno que cumpla los compromisos electorales y poselectorales que asumió con la comarca de Antequera y que, a día de hoy, siguen sin materializarse", ha afirmado.

El responsable socialista ha puesto el foco en la situación del IES Los Colegiales, un centro cuyos problemas estructurales han sido criticados reiteradamente por toda la comunidad educativa. "El profesorado, el alumnado y las familias están preocupados, y con razón. Este instituto necesita de manera urgente obras de reparación, de consolidación y de ampliación, ya sea en esta ubicación o en otra, pero es una actuación que no admite más demoras", ha subrayado.

Aguilar ha reclamado al presidente de la Junta que "deje el autobombo y las giras de promoción personal" y se dedique a cumplir sus responsabilidades como máximo responsable del Gobierno andaluz. Asimismo, ha trasladado "la solidaridad del PSOE de Málaga y de Antequera con la comunidad educativa del centro, que mañana --este próximo miércoles-- se manifestará para exigir a la Junta de Andalucía que cumpla sus compromisos".

"Moreno Bonilla no puede esconderse más", ha advertido, al tiempo que ha interpelado directamente al secretario general del PP de Málaga, el antequerano Jota Carmona, "para que defienda los intereses de los antequeranos y antequeranas por encima de los intereses electorales de su partido".

Por su parte, José Luis Ruiz Espejo ha señalado que de los más de 300 incumplimientos que el PSOE atribuye al Gobierno de Moreno Bonilla en la provincia de Málaga, "una veintena se concentran en Antequera". "Presupuesto tras presupuesto se han anunciado proyectos, obras e inversiones que nunca han visto la luz, y el mejor ejemplo lo tenemos aquí, en el instituto de Los Colegiales", ha afirmado.

Ruiz Espejo ha criticado que, pese a los anuncios realizados, el centro "sigue manteniendo aulas prefabricadas y los mismos problemas estructurales, sin que se haya ejecutado ninguna de las actuaciones comprometidas ni se haya planteado una solución definitiva".

Además, ha enumerado otros incumplimientos en materia educativa, sanitaria, de infraestructuras, hidráulica, cultural y deportiva, como "la ampliación del IES Romero Robledo, la construcción de un edificio para el conservatorio y la Escuela Oficial de Idiomas, la implantación del servicio de emergencias 061 en el Hospital de Antequera, el centro de salud de Campillo Bajo, el desdoblamiento de la A-384, las actuaciones en el río Guadalhorce o la ampliación del Teatro Torcal, entre otros".

"Son anuncios vacíos que suponen un engaño a los antequeranos y antequeranas y que se repiten una y otra vez sin que se traduzcan en mejoras reales para la ciudad", ha concluido Ruiz Espejo, quien ha criticado el silencio del PP local ante los incumplimientos de la Junta de Andalucía y ha reclamado una defensa firme de los intereses de Antequera frente al Gobierno autonómico.