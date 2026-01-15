El PSOE pide la "paralización urgente" del proyecto escultórico en el Puerto de Málaga

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, y ediles del PSOE - PSOE

MÁLAGA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, ha reclamado este jueves desde el entorno del Puerto de Málaga "la paralización urgente" del proyecto para instalar dos estatuas de Venus y Neptuno de hasta once metros de altura en la entrada de la ciudad.

Pérez ha advertido de que se trata de "un atentado patrimonial contra Málaga por su desproporción y por su ubicación en uno de los espacios más emblemáticos y sensibles del centro histórico".

"Estas estatuas podrían estar a la entrada de la Comic Con del año que viene, pero no a la entrada del puerto. No es el lugar adecuado y no queremos que se instalen ni seis meses ni un solo minuto", ha subrayado.

Así, Pérez ha acusado al presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, "de actuar por la puerta de atrás, sin transparencia y sin dar explicaciones", y ha exigido que "se detenga de inmediato la colocación de las esculturas".

En este sentido, ha recordado que numerosas instituciones culturales y académicas de la ciudad, como el Ateneo, la Academia de San Telmo o la Sociedad Económica de Amigos del País, han firmado un manifiesto contrario a la instalación, al que el Grupo Socialista se ha adherido. "Estas estatuas son pretenciosas, están pasadas de moda y no representan a Málaga", ha afirmado.

De igual modo, Pérez ha criticado "la actitud" del alcalde, Francisco de la Torre, al que ha acusado de "ponerse de perfil pese a conocer el proyecto y sus dimensiones".

"Sus concejales participaron en el Consejo de Administración del Puerto y ahora pretende pedir explicaciones como si no supiera nada", ha señalado, al tiempo que ha informado de que el PSOE llevará este debate al Ayuntamiento mediante una moción en la Comisión de Cultura "para obligar al equipo de gobierno del PP a posicionarse claramente y ha planteado dudas sobre la existencia de licencias urbanísticas y la coordinación con la Gerencia Municipal de Urbanismo".

Por su parte, el concejal socialista Rubén Viruel ha explicado que la moción recoge "el profundo malestar social y cultural" que ha generado este conjunto escultórico, compuesto además por dos leones sobre peanas de tres metros de altura.

Ha recordado que el entorno portuario fue recuperado para el disfrute ciudadano y que ahora se pretende ocupar "uno de los mejores espacios de la ciudad" con unas esculturas "desmesuradas y sin consenso".

También ha subrayado que "la práctica totalidad de las instituciones culturales de Málaga se han posicionado en contra del proyecto y ha cuestionado la falta de informes y autorizaciones". "Málaga no necesita importar símbolos ajenos ni tapar su verdadera historia. Ya contamos con referentes propios, como los santos Ciriaco y Paula o el Cenachero, que forman parte de nuestra identidad", ha manifestado.

En materia urbanística, el concejal socialista Mariano Ruiz ha criticado que el Ayuntamiento "ha perdido la senda de la cordura" y ha calificado el proyecto como un nuevo ejemplo de "absolutismo portuario y oscurantismo administrativo" y ha advertido de que las esculturas se pretenden ubicar en el entorno de la almendra histórica, declarada Bien de Interés Cultural, y sujeta a las estrictas limitaciones del PEPRI Centro. "No se puede actuar al margen de los procedimientos ni sin participación ciudadana", ha afirmado.

Por último, ha comparado esta actuación "con el fallido proyecto del rascacielos del Puerto" y ha anunciado que el PSOE ha solicitado acceso a todos los expedientes relacionados con la instalación. "Se habla de una inversión de 60.000 euros para unas esculturas innecesarias que dañan nuestra identidad. No deberían instalarse ni siquiera de forma temporal, porque después será muy difícil retirarlas", ha concluido.