El PSOE pide un plan especial de prevención y seguridad para el centro histórico tras el incendio del hotel

El portavoz municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo, junto a ediles del PSOE - PSOE

MÁLAGA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista llevará el próximo lunes a la Comisión de Urbanismo, Movilidad y Seguridad una moción para reforzar la prevención de incendios y mejorar la seguridad urbana en el centro histórico de Málaga "tras el grave incendio registrado en el hotel, un suceso que aún se mantiene parcialmente activo tras más de dos semanas con un amplio dispositivo de emergencia y que ha reabierto el debate sobre la capacidad de respuesta de la ciudad ante este tipo de situaciones".

El portavoz municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha agradecido expresamente la labor realizada por el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga y ha destacado "el esfuerzo que están realizando en unas circunstancias extraordinariamente complejas".

"Agradecemos de una manera extraordinaria el trabajo ímprobo que está haciendo el Cuerpo de Bomberos ante esta situación. Creo que puedo hablar en nombre del Grupo Municipal Socialista, pero también en nombre de la ciudadanía malagueña en general, cuando digo que tienen todo nuestro respeto", ha incidido.

Al respecto de ese reconocimiento a la labor de los bomberos, Ruiz Araujo ha reclamado al equipo de gobierno que "ofrezca explicaciones sobre lo ocurrido y sobre la evolución de un incendio que continúa generando preocupación entre vecinos y comerciantes".

"No es normal que un edificio en pleno centro histórico lleve ardiendo más de dos semanas. Esto no tiene nombre ni ningún tipo de sentido. Alzamos la voz para que el equipo de gobierno, el Partido Popular y De la Torre den explicaciones de qué está sucediendo y asuman que aquí hay errores y carencias que deben corregirse", ha apostillado.

De igual modo, ha recordado, además que, "tras los graves incendios ocurridos en locales de ocio de Murcia en 2023, el Ayuntamiento anunció un plan especial de inspección de establecimientos hosteleros y de ocio cuyos resultados siguen sin conocerse".

"Tres años después no tenemos noticias al respecto. No sabemos cuántas inspecciones se han hecho, qué deficiencias se han encontrado ni qué medidas correctoras se han puesto en marcha. Y eso es fundamental, porque gobernar no es solo reaccionar, es anticiparse", ha asegurado.

La moción socialista propone la elaboración de un Plan Especial de Prevención y Seguridad contra Incendios para el Centro Histórico, la realización de una auditoría sobre la accesibilidad de los servicios de emergencia, la revisión de las ocupaciones de vía pública que puedan dificultar el acceso de bomberos y ambulancias y la publicación de los resultados de las inspecciones realizadas por el Ayuntamiento.

"Tenemos que aprender de los errores. Imaginemos que esta situación se hubiera producido en plena almendra histórica, en edificios residenciales o patrimoniales, con calles estrechas y llenas de vecinos. El drama podría haber sido mucho mayor. Este incendio debe servir como un aviso para mejorar la prevención y evitar que algo así vuelva a repetirse", ha concluido.