El PSOE pide "poner freno" a la conversión de locales comerciales "en infraviviendas en Málaga"

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, junto a las concejalas socialistas Carmen Martín y Mari Carmen Sánchez - PSOE

MÁLAGA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha pedido este miércoles al equipo de gobierno "medidas urgentes para paralizar la proliferación de infraviviendas en los barrios de la ciudad". Además, han alertado de la "desaparición del comercio de proximidad" y "del aumento de la especulación inmobiliaria".

Así lo ha defendido el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, que junto a las concejalas Carmen Martín y Mari Carmen Sánchez ha criticado que la situación es "insostenible". "En los últimos tres años son más de 800 locales comerciales los que se han convertido en infraviviendas, según los datos facilitados por la propia Gerencia Municipal de Urbanismo", ha detallado.

Pérez ha instado al Consistorio a actuar "con contundencia" y a tomar ejemplo de otras grandes urbes, como la capital española y la ciudad condal. "Le pedimos a De la Torre que haga lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, poniendo coto a la transformación de locales comerciales en infraviviendas", ha subrayado, al tiempo que ha recordado que "Barcelona también está aplicando medidas similares".

Para Pérez, esta práctica "daña profundamente a los barrios consolidados", ya que "donde antes había un comercio, donde antes había vida, donde había gente circulando, ahora mismo simplemente lo que hay son infraviviendas".

"Esto está vaciando los barrios", ha alertado Pérez, al tiempo que a aludido a conversiones que "en muchas ocasiones no ofrecen la garantía de vivienda digna", por carecer de salida de humos y por sus reducidas dimensiones.

En este sentido, ha criticado la postura del alcalde y ha afirmado que "lo que está haciendo es poner la alfombra roja para seguir especulando con la vivienda y para que sigan subiendo los precios, en lugar de impulsar un plan municipal que dé respuesta a los más de 34.000 demandantes de VPO o a los malagueños que se ven abocados a irse por la falta de oportunidades habitacionales".

"A día de hoy, los precios son inasumibles para el alquiler y la compra, que solo en un año ha experimentado un incremento interanual del 11,38%, situando la media en la ciudad en 2.820 euros por metro cuadrado. En algunas zonas más tensionadas de la ciudad, la subida interanual ha llegado al 18% y el precio por metro cuadrado a 3.667 euros. En el caso del alquiler es imposible encontrar algo digno a precio asequible, ya que se pide más de 800 euros al mes por viviendas que, en muchos casos, no superan los 60 metros cuadrados", ha explicado.

Por su parte, la concejala socialista Mari Carmen Sánchez ha recordado que el grupo municipal socialista lleva años reclamando al Ayuntamiento "una inspección en la conversión de locales comerciales a infraviviendas".

Así, ha advertido de que "la inacción municipal está propiciando que desaparezca el comercio tradicional malagueño, permitiendo los cambios de uso de estos locales".

Ha detallado que han instado a la Gerencia Municipal de Urbanismo "a que inspeccione todos estos expedientes" para "ver si cumplen la normativa y si se convierten en locales de uso turístico de manera ilegal". Además, ha explicado que la "voracidad por generar ingresos rápidos está provocando una fuerte subida de los alquileres de los locales, abocando al cierre a muchos pequeños negocios".

En este sentido, "para frenar esta sangría comercial", Sánchez ha exigido al Ayuntamiento la creación de "líneas de ayudas directas y rebajas fiscales" destinadas a salvar los pequeños negocios.

"Estamos viendo cómo en muchas barriadas con un comercio importante están echando la persiana y, a su vez, convirtiéndose en infraviviendas. Por eso, es necesario que el Ayuntamiento inspeccione todos los cambios de uso que se están realizando", ha concluido.