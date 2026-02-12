El PSOE pide una "revisión exhaustiva" del reparto de viviendas de protección oficial en Málaga

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, y la concejala Carmen Martín atienden a los medios de comunicación para presentar una moción. - PSOE

MÁLAGA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista llevará a la próxima Comisión de Derechos Sociales y Vivienda una moción para exigir "la máxima transparencia en la adjudicación de viviendas públicas y de precio protegido en Málaga".

Una iniciativa que pone el foco tanto en las VPO del Instituto Municipal de la Vivienda como en las promociones impulsadas por el Ayuntamiento mediante colaboración público-privada, han señalado desde el PSOE.

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha incidido en que "cuando el suelo es público y hay participación municipal, no puede ser que una empresa privada sea quien decida a quién se le adjudica una vivienda. Debe existir un control exhaustivo por parte del IMV".

Pérez, que ha señalado que esta propuesta socialista llega tras el "escándalo" ocurrido en Alicante, ha subrayado que "queremos dar la máxima transparencia y acabar con la sospecha permanente que existe en Málaga. No puede repetirse aquí lo ocurrido en otras ciudades, donde se han destapado irregularidades graves".

"Málaga tiene el alquiler más caro de España y el mayor crecimiento en compra, aunque el alcalde sigue mirando para otro lado. Exigimos listas claras, información auditada y un control público real en todas las adjudicaciones", ha señalado.

Además, el socialista ha puesto como ejemplo el caso de la promoción de VPO de la avenida Ingeniero José María Garnica, "pendiente de entrega desde hace más de dos años y para la cual los primeros adjudicatarios no han tenido ni siquiera la opción de elegir la vivienda ni la orientación que querían".

"Queremos saber qué ha pasado con esas viviendas, este oscurantismo no se puede permitir en un organismo municipal", ha reclamado Pérez, al tiempo que ha criticado "el retraso de unas obras prácticamente finalizadas pero sin actividad en el solar".

Ha incidido en que "esto impide que 35 familias puedan desarrollar una vida normalizada y acceder a un derecho básico. En Málaga tener una vivienda se ha convertido en un lujo y el Ayuntamiento no está haciendo nada", ha lamentado.

Por su parte, la concejala socialista Carmen Martín, que defenderá la moción en comisión el próximo jueves, ha detallado que pedirá al equipo de gobierno "una comisión no permanente de supervisión con representación proporcional de todos los grupos".

"Esa comisión debe evaluar los sistemas actuales, los mecanismos de control del acceso a la vivienda y proponer cambios normativos para reforzar la transparencia", ha señalado.

También solicitará al IMV "una auditoría interna completa de todos los procedimientos de adjudicación de viviendas protegidas desarrollados durante los últimos diez años, así como a la contratación de una auditoría externa independiente que permita verificar la corrección de dichos procesos y reforzar la confianza pública en la gestión municipal".

Martín ha añadido que además se exigirá un informe, "en un plazo máximo de tres meses, sobre el Registro Municipal de Demandantes: número de solicitudes activas, perfiles, requisitos y tiempos de espera".

"Queremos saber cuánto tarda una familia en recibir una vivienda desde que la solicita y establecer mecanismos de prevención de conflictos de intereses, con declaraciones responsables de incompatibilidad para cargos y personal directivo. Lo que pedimos es claridad y justicia para los malagueños y malagueñas que necesitan una VPO" ,ha agregado.