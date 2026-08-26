El PSOE pide a De la Torre que "ejerza de alcalde de Málaga antes de irse a Ceuta a hacer política nacional"

El portavoz municipal del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, en una imagen de archivo. - PSOE

MÁLAGA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha criticado el viaje del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, a Ceuta "para mantener una agenda institucional y abordar la situación migratoria" y ha pedido que "ejerza de alcalde de Málaga antes de irse a Ceuta a hacer política nacional".

"Desde el PSOE mostramos nuestra solidaridad con Ceuta. Málaga es y debe seguir siendo una ciudad solidaria, pero resulta difícil de explicar que De la Torre encuentre tiempo para desplazarse a Ceuta a hablar de asuntos sobre los que el Ayuntamiento de Málaga no tiene competencias mientras lleva años sin pisar algunos barrios de la ciudad que gobierna", ha señalado en un comunicado Ruiz Araujo.

Ha agregado, además, que "para escuchar a los malagueños no necesita coger un barco ni organizar una agenda institucional. Tiene problemas suficientes a pocos kilómetros de su despacho y, lo que es más importante, sobre esos sí tiene competencias y capacidad para actuar".

Sobre esos "problemas" en los barrios de la ciudad, Ruiz Araujo ha señalado que "hay trabajo de sobra, con playas cerradas al baño por vertidos, árboles que caen y provocan accidentes, vecinos organizándose para limpiar sus propios barrios, y miles de malagueños que tienen que marcharse porque no pueden pagar una vivienda".

Según el socialista, "sobre estos problemas sí tiene competencias y capacidad para actuar. Parece que Málaga ya no le interesa tanto. La foto y arañar unos cuantos votos, sí", ha aseverado Ruiz Araujo, que ha aconsejado a De la Torre "alejarse de la arrogancia y del tacticismo".

Ruiz Araujo ha señalado que "mientras el alcalde busca protagonismo fuera de Málaga, aquí tenemos barrios que se sienten abandonados, una ciudad cada vez más sucia y unos servicios de limpieza que no están respondiendo a las necesidades de los vecinos".

En este punto, el portavoz socialista ha recordado "el caso de La Luz, cuyos representantes vecinales han denunciado durante años la ausencia del regidor".

"Hay malagueños que llevan más de una década esperando que De la Torre vaya a su barrio, camine por sus calles y compruebe personalmente el estado de la limpieza, el mantenimiento de las zonas verdes, los equipamientos o el espacio público. Resulta paradójico que para conocer los problemas de Ceuta encuentre tiempo y para conocer los de determinados barrios de Málaga no", ha dicho.

Ruiz Araujo ha agregado que "mientras tanto tenemos el mayor problema de vivienda que ha sufrido Málaga en décadas, con miles de familias que no pueden pagar un alquiler, jóvenes obligados a marcharse y trabajadores que, aun teniendo un empleo, no pueden permitirse vivir en su propia ciudad".

"Vivienda, limpieza, mantenimiento y abandono de los barrios: ahí tiene De la Torre una agenda suficientemente amplia para dedicarle todo su tiempo. Málaga necesita un alcalde centrado en Málaga, que esté en la calle, que escuche y que dé soluciones. Menos excursiones para hacer política nacional y más ejercer de alcalde de los malagueños", ha concluido.