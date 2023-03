El PSOE pide a De la Torre "el mismo empeño en la construcción de VPO que en su proyecto inviable del Eje Litoral"

MÁLAGA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista y candidato a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha exigido al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, "que ponga el mismo empeño en la construcción de vivienda protegida que en su proyecto de Eje Litoral, que es inviable técnicamente e inasumible económicamente".

En rueda de prensa acompañado por la mayoría de sus concejales, Pérez ha recriminado al alcalde "una ensoñación que él mismo ha admitido que el Ayuntamiento no puede asumir económicamente". "¿Así cómo pretende financiar un proyecto que hipotecará a la ciudad durante décadas, que se estima en más de 600 millones de euros?", se ha preguntado. Además, ha agregado que el regidor ha admitido que "se necesitará la ayuda del Gobierno central y de la Junta de Andalucía para pagar este proyecto".

Pérez ha manifestado que "De la Torre me pregunta cómo haré como alcalde 10.000 VPO con tres habitaciones por un precio máximo de 150.000 euros, y yo le contesto que lo haremos porque hay suelo y dinero para frenar la huida de más de 3.500 malagueños de su ciudad. Y yo le pregunto a él que cómo va a hacer un proyecto faraónico de más de 600 millones de euros si desde un principio dice que no hay dinero".

"Mi propuesta para resolver la falta de vivienda en Málaga se encuentra en el PGOU, pero su propuesta no se encuentra en las arcas municipales. No hay dinero para este proyecto inalcanzable e inasumible, señor De la Torre", ha reiterado el candidato socialista.

Además, el socialista ha avanzado que su grupo pedirá por registro información "fehaciente y detallada sobre el dinero que se ha gastado en informes para el Eje Litoral" con aportaciones de todas las empresas del holding municipal, porque "hasta la fecha sabemos que se superan los dos millones de euros dilapidados, con los que se podrían pagar las nóminas de más de 60 bomberos y policías".

"El Eje Litoral puede esperar. Las personas, no. Lo que no puede esperar es la construcción de vivienda protegida. Debería haber puesto el mismo empeño en la construcción de vivienda protegida que en este proyecto que es inviable", ha reiterado Pérez. "La realidad es que la mayoría de los malagueños no están pensado en la construcción del Eje Litoral, sino en cómo encontrar vivienda asequible a sus economías", ha apostillado.

"ASOMAR LA CIUDAD AL MAR"

Asimismo, ha agregado que "sin haber comenzado, el Plan Litoral ya lleva más de dos millones de gasto en informes encargados por parte De la Torre, infografías muy bonitas pero muy caras que sólo son flor de un día", ha expresado Pérez.

Además, ha continuado, "soterrar el tráfico en una zona que deberá convertirse en Zona de Bajas Emisiones no es apostar por la movilidad sostenible", ha apuntado el líder del PSOE en la provincia. "Nosotros tenemos una propuesta de acercar la ciudad al mar, un proyecto más económico y viable, denominado 'Abrir la ciudad al mar', que ya presentamos en la campaña de las pasadas elecciones municipales".

"Abrir la ciudad al mar es una iniciativa realista consultada y trabajada con ingenieros y arquitectos de la ciudad, con tiempos de obra mucho más cortos y con una inversión realista que no requiere de recurrir a otras administraciones, que no costará más de 20 millones de euros", ha explicado Pérez.

Se trata, ha dicho, "de una intervención en trinchera desde Muelle Heredia hasta el Paseo de los Curas para unir peatonalmente Calle Larios y Molina Larios con el puerto a través de una losa de cemento de unos 300 metros".

Sobre sus ventajas, "conseguiremos la peatonalización de la Alameda y el Paseo del Parque, uniendo el casco antiguo de nuestra ciudad con el muelle Heredia, el Puerto y el Soho, ampliando y descongestionando el centro y, en definitiva, mejorando la ciudad".

"Además, se prevé la creación de aparcamientos disuasorios en diferentes puntos de la ciudad, potenciaremos los medios de transporte público para la llegada al centro y la implantación de nuestro modelo Málaga Central. Será la vertebración de una nueva y moderna movilidad en nuestra ciudad", ha concluido Pérez.