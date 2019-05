El PSOE propone un plan especial para la protección del patrimonio de Málaga que incluye actuaciones en La Alcazaba

Publicado 15/05/2019 12:47:44 CET

Critica que el PP ha hecho "una coalición con la rutina" e insiste en que "eso tiene que cambiar"

MÁLAGA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha propuesto este miércoles la creación de una comisión especial que se dedique a velar por la defensa del patrimonio y que incluiría, además, un plan director para La Alcazaba con el objetivo de "mantenerla adecuadamente y que mejore su imagen".

"Si yo hubiera sido alcalde La Mundial no se hubiera derribado, Villa Paquita seguiría en su sitio, Villa Maya no se habría destruido y no se querría construir como quiere hacer ahora el alcalde, Francisco de la Torre", ha afirmado.

Pérez, en rueda de prensa, ha criticado la "pérdida irreparable" de patrimonio en este mandato del PP, lamentando estos "atentados patrimoniales" junto con el de La Mundial, entre otros.

A juicio de Pérez, "esto ha pasado porque al Ayuntamiento y al alcalde, Francisco de la Torre, le faltan valores para defender la identidad de Málaga, que está en su patrimonio".

En este punto, Pérez ha dicho que la ciudad se tiene que entender como una ciudad "trimilenaria" y ha advertido de que para proteger la historia "hace falta tener una sensibilidad que en estos momentos no tiene el actual equipo de gobierno del PP".

"El candidato del PP, Francisco de la Torre, ha demostrado ser insensible en la defensa de las señas de identidad de Málaga", ha dicho, al tiempo que ha lamentado que "esto hace perder la identidad de Málaga y nuestro patrimonio".

Sobre La Alcalzaba, el conjunto monumental junto con Gibralfaro más visitado de Málaga, ha lamentado que tiene "partes que se están cayendo", por lo que requiere de un plan director "que lo mantenga, que lo ponga en condiciones y lo cuide con mimo".

"Actualmente no hay una inversión adecuada al mejor monumento que hay en la ciudad de Málaga, por lo que tiene que cambiar", ha advertido el candidato del PSOE a la Alcaldía de Málaga, al tiempo que ha añadido que también "es importante tener en cuenta que la seña de una ciudad se mantiene en el tiempo siempre y cuando se proteja y sino se protege se pierde la personalidad de la ciudad".

Pérez ha vuelto a lamentar que los barrios "son los grandes olvidados de la gestión de Francisco de la Torre", pero ha añadido que "esa Málaga olvidada no solo se da en los barrios, tristemente también se da en La Alcazaba por una falta de atención".

En relación con el plan director para la Alcalzaba, ha detallado que una de las primeras actuaciones sería detectar todas las deficiencias que tiene el monumento y, entre otros, "poner en valor y proteger sus murallas". Por ello, ha explicado, con el citado plan "haríamos un análisis correcto de situación actual para hacer todas las obras necesarias y se pueda mantener en las mejores condiciones".

MUSEOS

"Nos gastamos 15 millones de euros anuales en muesos franquicias, pero somos incapaces de destinar una partida adecuada para mantener y conservar adecuadamente La Alcazaba y el conjunto monumental de Gibralfaro", ha afirmado tras criticar la gestión de los 'populares' al frente del Consistorio.

De igual modo, ha dicho no entender "cómo se puede gastar tanto dinero con museos que vienen de fuera y no somos capaces de mantener nuestro patrimonio como es el Camerín del Santuario de la Victoria".

A juicio de Pérez, "esto es porque no duele" y "hay que defender lo nuestro: nuestro patrimonio es lo único que nos hace singular y diferente al resto y es símbolo de riqueza turística y de atracción". "El PSOE con estos planes vamos a mejorar nuestra imagen al exterior y sobre todo cuidando lo que es nuestro", ha afirmado.

También sobre los museos ha abogado por un plan director de museos para ver cuáles son los que funcionan y la rentabilidad que tiene pero "entendiendo que la cultura no se puede mirar con términos económicos aunque sí tener la capacidad de saber cuánto es el retorno que recibe la ciudad, siendo la que más destina en presupuesto a museos municipales".

Ha recordado que el Ayuntamiento de Málaga destina 15 millones de euros anuales a museos municipales en gasto corriente, sin tener en cuenta otras actuaciones.

Cuestionado sobre si llega a la Alcaldía podría revisar los acuerdos con las llamados museos franquicia, Pérez ha dicho que "defendemos la ciudad de los grandes museos sabiendo que el que nos ha puesto en el mapa es el Museo Picasso Málaga". "En los museos municipales tenemos que saber los que están funcionando el número de visitantes y el retorno en rentabilidad", añadiendo que "no significa que vamos a quitar los museos, sino tener los datos correctos".

Así, ha incidido en que "los acuerdos actuales y firmados se van a garantizar porque siempre vamos a garantizar la seguridad y el respeto de la legalidad vigente", ha sostenido.

Por último, ha destacado la campaña "propositiva" llevada a cabo por el PSOE, asegurando que será la fuerza "que ganará las elecciones municipales en la ciudad de Málaga". "Durante mucho tiempo la coalición que ha tenido el PP ha sido con la rutina y eso tiene que cambiar", ha concluido.