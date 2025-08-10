El PSOE reprocha a la Junta que el 81% de las plazas de médico de primaria quedan sin cubrir en Málaga

La edil del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Málaga Carmen Martín. - GRUPO SOCIALISTA

MÁLAGA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La edil del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Málaga Carmen Martín ha denunciado este domingo el "maltrato" en que incurre, a su juicio, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, sobre los profesionales de la sanidad pública, especialmente, los médicos de atención primaria y pediatras.

Martín ha explicado en una nota que en un reciente acto celebrado en Sevilla se ofertaron 837 plazas para médicos especialistas en pediatría y medicina de familia de atención primaria, de las cuales solo se cubrieron 181.

En el caso de Málaga, se ofertaron 32 plazas para médicos de familia y únicamente se aceptaron 7, lo que supone que el 81% de las plazas han quedado vacantes.

Martín subraya que la situación es aún más grave en el área de pediatría, por cuanto de las 12 plazas ofertadas en la provincia, ninguna fue aceptada, dejando sin cubrir el 100% de los puestos y provocando que cientos de miles de menores queden sin acceso a atención pediátrica.

"Los profesionales están cansados de que se les mienta. Moreno Bonilla prometió mejoras laborales y salariales en campaña, pero la realidad es que se ha subido dos veces su propio sueldo en el último año y siguen precarizando al personal sanitario", ha afirmado Martín.

Según la concejala socialista, muchos médicos y enfermeros están abandonando Andalucía para trabajar en comunidades como Murcia, donde se ofrecen contratos más estables, de hasta tres años, frente a los contratos de corta duración que ofrece la Junta.