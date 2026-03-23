PSOE solicita a Junta una campaña publicitaria "urgente" del destino turístico de Málaga para la Semana Santa

Archivo - El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, en una imagen de archivo - PSOE - Archivo

MÁLAGA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, Josele Aguilar, ha solicitado a la Junta de Andalucía que impulse una campaña publicitaria "urgente del destino turístico de la provincia de Málaga con motivo de la Semana Santa".

Aguilar ha adelantado que el PSOE llevará esta iniciativa al pleno del Parlamento de Andalucía que se celebra esta semana. "Estamos muy preocupados por los efectos que, de cara a esta Semana Santa, puedan tener las irresponsables declaraciones del consejero de Turismo y de la consejera de Economía, en las que afirmaban que la Semana Santa estaba perdida y que Málaga estaba aislada", ha manifestado.

Por ello, ha señalado que el PSOE pedirá en el Parlamento andaluz que la Junta impulse esta campaña publicitaria "para poner en valor el destino turístico de Málaga, nuestra Semana Santa, y trasladar un mensaje claro: que Málaga no está aislada y que no existe un problema de movilidad".

De igual modo, ha adelantado que los socialistas solicitarán que, una vez se reanude la conexión ferroviaria con Antequera (Málaga), se realice "un estudio serio y riguroso, no basado en datos falsos como está haciendo actualmente la Junta de Andalucía, para evaluar el impacto económico que haya podido tener en el sector turístico el corte del AVE".

Además, ha señalado, "pedimos que, junto con el Gobierno de España, se estudien posibles ayudas y compensaciones para el sector turístico afectado", ha concluido.