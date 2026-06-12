PSOE-A urge una comparecencia de Sanz en el Parlamento por los "falsos diagnósticos de cáncer a 400 personas" en Málaga

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, atiende a los medios en Málaga ante el Hospital Universitario de la Victoria. - PSOE-A

MÁLAGA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista va a "solicitar la inmediata comparecencia" del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia del Gobierno andaluz en funciones, Antonio Sanz (PP-A), en el Parlamento de Andalucía "para que dé cumplidas explicaciones de qué es lo que ha pasado y cómo es posible que se hayan comunicado 400 falsos diagnósticos de cáncer a 400 personas en Málaga".

Así lo ha anunciado este viernes el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en una atención a medios ante el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga en la que ha denunciado que "el Gobierno de Juanma Moreno ha vuelto a fallar en lo que no se puede fallar", que es en "la detección precoz del cáncer", según ha remarcado.

Tras aludir a los fallos detectados con el cribado de cáncer de mama, el representante socialista ha llamado la atención acerca de lo ocurrido con "400 personas" en Málaga a quienes se les "ha notificado que han podido, pueden tener o estar generando un cáncer de colon".

Josele Aguilar ha considerado que "esto no es un error técnico", sino "una enorme negligencia sanitaria" como, en su opinión, ocurrió con el cribado de cáncer de mama, y "ahora se pretende decir que el problema ha sido la contaminación con líquido desinfectante, limpiador de las muestras", pero "sabemos también desde hace una semana que en el Hospital Comarcal de la Axarquía se ha estado utilizando material caducado para realizar las muestras sanitarias, los análisis clínicos, con la posibilidad de que también se hayan dado falsos diagnósticos en esas muestras que se estaban realizando con los reactivos caducados, por instrucción también de la Gerencia" de dicho hospital, según ha apostillado.

El representante socialista ha criticado "la forma de abordar la crisis del cribado de cáncer de mama" por la que optó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al situar al frente de la Consejería de Sanidad --tras dimitir Rocío Hernández al frente de la misma-- a Antonio Sanz, "un político que lo que tiene es capacidad de gestión" en relación a "crisis políticas", porque lo que se buscaba con su nombramiento era "preservar y salvar la imagen" del jefe del Ejecutivo andaluz, según ha opinado Josele Aguilar.

De igual modo, ha criticado la "comedia bufa" que, en su opinión, se vivió este pasado jueves en la sesión constitutiva de la XIII legislatura en el Parlamento andaluz al resultar reelegido como presidente, a propuesta del PP-A, el exconsejero de Salud Jesús Aguirre, a quien desde el PSOE-A consideran como "principal responsable de la crisis del cribado de cáncer de mama", porque dirigía dicha consejería "en el momento en el que se produjo" aquella.

También ha criticado el "paripé" y el "desencuentro fingido" que, en su opinión, escenificaron PP-A y Vox al no alcanzar un acuerdo previo a la composición de la Mesa del Parlamento, y ha augurado que "en los próximos días se pondrán de acuerdo" para gobernar la comunidad, "como se han puesto" de acuerdo ambas formaciones en otras comunidades autónomas, según ha remarcado Josele Aguilar, quien también ha vaticinado que los 'populares' aceptarán la "infame prioridad nacional" que Vox reclama que se incluya en sus acuerdos.

En esa línea, ha denunciado que Juanma Moreno "no está por las prioridades de verdad de los andaluces", como la de "proteger su salud", sino que su "prioridad" es "salvar su asiento en San Telmo" como presidente de la Junta, y ha incidido en reprochar al dirigente del PP-A una "gran negligencia" en su gestión de la "sanidad pública andaluza".

Por ello, ha exigido al Gobierno del PP-A "respuestas, transparencia", y que aclare "cuáles son las soluciones que se van a poner" en marcha ante lo ocurrido, y ha anunciado que el Grupo Socialista va a "solicitar la inmediata comparecencia del consejero Sanz en el Parlamento de Andalucía para que dé cumplidas explicaciones de qué es lo que ha pasado" con esos "400 falsos diagnósticos de cáncer a 400 personas en Málaga", así como sobre "qué ha pasado con esos reactivos caducados que se están utilizando en el Hospital Comarcal de la Axarquía y que han sido denunciados a la Fiscalía por un sindicato".

Finalmente, Aguilar también ha preguntado "dónde están aquellas medidas que se anunciaron" por parte de la Junta de "contratación de nuevos personales" y de "protocolos con los que se iban a solucionar los problemas del cribado de cáncer".