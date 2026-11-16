Publicada la licitación para la renovación de 31 vehículos para la Policía Local de Málaga

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MÁLAGA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado este lunes la licitación, por parte del Ayuntamiento de Málaga, del contrato para la adquisición mediante el sistema de renting de 31 vehículos para la Policía Local, por un presupuesto base de licitación de 2.436.192 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 48 meses, prorrogables por 12 meses más.

El periodo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 15 de diciembre, han indicado desde el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Así, tal y como recoge el expediente, la licitación se ha estructurado en cuatro lotes. El primero contempla la renovación de 22 vehículos de carrocería SUV-Crossover y sistema de propulsión híbrido de gasolina y etiqueta ECO con transformación policial adaptado al transporte de detenidos por un importe de 1.768.800 euros (IVA incluido).

Además, el segundo lote corresponde a seis vehículos, también de carrocería SUV-Crossover con equipamiento policial para patrulla por 400.320 euros; mientras el tercero se destina a la sustitución de dos vehículos 4x4 con carrocería pick-up de doble cabina para patrulla por un presupuesto base de licitación de 168.960 euros.

Por su parte, el cuarto es a la incorporación de un furgón con etiqueta ambiental ECO, adaptado para transporte de hasta ocho personas y zona de carga posterior acristalada, con elementos policiales para el Grupo Operativo de Apoyo (GOA) por un importe de 98.112 euros.