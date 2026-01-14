El Puerto de Málaga limita a seis meses la exposición temporal del un grupo escultórico en su acceso tras controversia

Archivo - Vista del Puerto de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Málaga ha anunciado que la exposición temporal de un conjunto escultórico en la entrada al recinto desde la plaza de La Marina se va limitar a seis meses "ante la controversia generada entre diversas instituciones de carácter cultural por su ubicación" para trasladarlo posteriormente "a una ubicación consensuada y con menor impacto".

Así lo han anunciado desde la Autoridad Portuaria en un comunicado en el que se refieren al grupo escultórico 'Las columnas del mar', del artista internacional Ginés Serrán Pagán, cuya ubicación en el acceso al puerto desde el referido lugar ha generado el rechazo frontal de instituciones culturales y partidos políticos, entre otros colectivos.

"Tras diversas conversaciones mantenidas entre el Ayuntamiento y esta Autoridad Portuaria, se ha adoptado la decisión de que la exposición temporal del citado grupo escultórico se limite a un periodo de seis meses, transcurrido el cual se procederá a su desmontaje y traslado a una ubicación consensuada y con menor impacto", señala el comunicado.