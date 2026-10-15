Quirónsalud Málaga acoge el próximo lunes un coloquio abierto entre especialistas y pacientes con cáncer de mama

Cartel de la Jornada de Puertas abiertas en QuirónSalud Málaga con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama. - QUIRÓNSALUD MÁLAGA

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Málaga organiza el próximo lunes 19 de octubre a las 13,30 horas una mesa coloquio donde distintos profesionales resolverán dudas a pacientes con cáncer de mama sobre el proceso terapéutico, la vida después del tratamiento o el acompañamiento emocional.

El encuentro estará abierto a todos los públicos, se ubicará en la Planta baja del Hospital de Día Quirónsalud Málaga y se enmarca entre las actividades que organiza el hospital con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

Compartirán mesa y reflexiones sobre el antes, durante y después de esta enfermedad las doctoras Carmen Cañabate, especialista en Oncología Médica; Estefanía Ruiz, especialista en Oncología Radioterápica; Laura López, especialista del Servicio de Ginecología y coordinadora de la Unidad de Mama; y Carmen Barceló, especialista en Psicooncología del Hospital Quirónsalud Málaga.

Tras el coloquio, un equipo profesional de La Roche Posay ofrecerá un taller de cuidados de la piel y maquillaje para pacientes durante el proceso oncológico.

El hospital ha invitado a los interesados a confirmar su asistencia y recibir más información contactando al correo comunicacion.mlg@quironsalud.es.

En España el cáncer de mama continúa siendo el tumor más diagnosticado entre mujeres, y en aumento, con 38.318 nuevos casos estimados para este año según los registros, una de cada ocho mujeres tiene riesgo de padecer un cáncer de mama a lo largo de la vida.

El incremento de nuevos casos se debe a muchos factores, entre los cuales están el envejecimiento poblacional, exposición a factores de riesgo y al aumento de disponibilidad de las técnicas de detección precoz.

Un dato esperanzador, según Redecan (Red Española de Registros de Cáncer), es que la supervivencia a cinco años en el cáncer de mama continúa aumentando, encontrándose según el último registro en el 87,8%.

Por otro lado, el jefe del Servicio Integral de Oncología del Hospital Quirónsalud Málaga, Jorge Contreras, ha apuntado el avance del tratamiento con radioterapia en el cáncer de mama como "un cambio de paradigma".

"Hasta hace poco se realizaban los tratamientos en 25 sesiones con técnicas más antiguas que provocaban toxicidad aguda y crónica limitante para las pacientes y hoy en día, gracias a los avances tecnológicos y la investigación en radioterapia podemos realizar la mayoría de los tratamientos en tan solo cinco sesiones con técnicas de aplicación más avanzadas que reducen las complicaciones", ha destacado.

Asimismo, ha puesto de relieve los avances incorporados en los centros Quirón para realizar intervenciones menos invasivas, con técnicas que buscan proteger el corazón durante el tratamiento.

Un ejemplo es la técnica llamada 'Inspiración profunda mantenida', donde la paciente "toma una inspiración profunda y mantiene el aire en los pulmones durante unos segundos. Durante este proceso, unos sensores colocados en la superficie del cuerpo detectan el momento exacto en que la paciente ha alcanzado la inspiración profunda. Sólo en ese instante la máquina de radioterapia administra la dosis de radiación, buscando el momento en el que el corazón se ha alejado del área a tratar", ha afirmado Contreras.

Esta técnica permite garantizar que la radiación se concentre en la zona que se quiere irradiar y no afecte a los órganos sanos cercanos.