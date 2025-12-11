Quirónsalud Málaga y Fundación Olivares celebran un concierto navideño para pacientes hospitalizados - QUIRÓNSALUD MÁLAGA

MÁLAGA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Málaga y la Fundación Olivares han celebrado en la tarde de este pasado miércoles un concierto navideño dirigido a pacientes ingresados, familiares y empleados con la participación de la cantautora malagueña Belén Navarro, que deleitó con voz, guitarra y piano.

Este concierto navideño forma parte de las iniciativas organizadas por ambas entidades en base al convenio de colaboración que mantienen desde 2019, han indicado en un comunicado.

El salón de actos Dra. Villalta del Hospital Quirónsalud Málaga acogió el inicio del concierto, que se convirtió en itinerante, recorriendo las habitaciones de pacientes ingresados en la planta de Oncología.

Asimismo, han recordado que la Fundación Olivares nace con el objetivo de brindar acompañamiento y apoyo emocional a pacientes y familias que están pasando por un proceso oncológico, fundada por Andrés Olivares a raíz de perder a su hijo de nueve años por una leucemia. Un niño que dejó su huella en forma de amor. Tanto es así que, en una de las muchas conversaciones que mantuvo con su padre, le sugirió la posibilidad de ayudar a otros niños que estuviesen "malitos" como él.

Así, Andrés, su padre, que vivió la prueba más dura, dolorosa y traumática que la vida puede poner, utilizó toda la generosidad, entrega y amor que su hijo le dejó para hacer lo que el pequeño quería: ayudar a pacientes enfermos de cáncer y sus familiares.

La Fundación Olivares tiene como finalidad "el ayudar a mitigar la ansiedad, el miedo y los trastornos que experimentan los niños y sus familiares al actuar contra una enfermedad como el cáncer".

Por su parte, la razón de ser del Hospital Quirónsalud "es la salud de las personas, ofreciendo al paciente y sus familias el trato más cercano, humano y personalizado posible para satisfacer todas sus necesidades y demandas".

De la misma forma, precisan, "en su compromiso con los pacientes, Quirónsalud Málaga tiene el objetivo de contribuir a la mejora social, participando y generando alianzas con las principales asociaciones de pacientes y entidades que luchan por dar visibilidad a enfermedades y sus necesidades".