Doctores Vicente Serrano y Jesús Romero Imbroda, pertenecientes a la Unidad Alzhéimer Hospital Quirónsalud Málaga. - QUIRÓNSALUD MÁLAGA

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Málaga ha impulsado la puesta en marcha de una Unidad Avanzada de Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento del Alzhéimer, que incorpora las nuevas posibilidades terapéuticas con evidencia científica en la ralentización de la progresión de la enfermedad en sus fases iniciales.

Así lo ha anunciado la entidad sanitaria en una nota, donde ha detallado que esta Unidad sitúa al Hospital como "centro pionero" en la incorporación de estos avances terapéuticos y representa una evolución de su trayectoria en el diagnóstico precoz de las enfermedades neurodegenerativas.

"Durante décadas, los tratamientos disponibles para el alzhéimer se han centrado fundamentalmente en aliviar síntomas. Sin embargo, la llegada de estas nuevas dianas terapéuticas abre un nuevo paradigma", ha destacado el doctor y jefe del Servicio de Neurología del Hospital Quirónsalud Málaga, Jesús Romero Imbroda.

Estas terapias no curan el alzhéimer ni permiten recuperar las capacidades ya perdidas, pero "han demostrado que pueden ralentizar el deterioro cognitivo y funcional en determinados pacientes con enfermedad en fases tempranas", ha subrayado el doctor y neurólogo especialista en enfermedad de Alzheimer, Vicente Serrano.

La nueva Unidad, dirigida por los doctores Jesús Romero Imbroda y el doctor Vicente Serrano, reúne los recursos diagnósticos, terapéuticos y asistenciales del hospital para ofrecer un abordaje coordinado, desde la evaluación inicial hasta la administración del tratamiento y su seguimiento.

Según han señalado desde Quirónsalud, uno de los aspectos fundamentales de este nuevo escenario terapéutico es la importancia de identificar la enfermedad en sus primeras manifestaciones, cuando los pacientes todavía conservan un importante grado de autonomía.

La valoración especializada permite diferenciar los olvidos habituales de posibles alteraciones cognitivas y, cuando existe sospecha de enfermedad, avanzar hacia un diagnóstico mediante pruebas neuropsicológicas, resonancia magnética y biomarcadores específicos.

"Estamos ante una nueva etapa en el abordaje del alzhéimer. Identificar la enfermedad de forma precoz y determinar con precisión qué pacientes son candidatos de estas nuevas terapias es fundamental para que puedan beneficiarse de este cambio de paradigma", ha explicado el neurólogo Vicente Serrano.

La Unidad coordina Neurología, Radiología, Neuropsicología, Medicina Nuclear, Laboratorio y Hospital de Día, integrando la valoración clínica, las pruebas diagnósticas, la selección individualizada de pacientes y el seguimiento de los tratamientos.

Según han detallado, la administración de las nuevas terapias requiere controles clínicos y radiológicos periódicos para evaluar tanto la evolución del paciente como la posible aparición de efectos adversos; de ahí que el equipo incluya el seguimiento en el proceso.

"No se trata únicamente de administrar un nuevo tratamiento, sino de ofrecer un proceso integral: diagnosticar con precisión, seleccionar adecuadamente a los pacientes y acompañarlos con una monitorización rigurosa", ha destacado el doctor Jesús Romero Imbroda.

La Unidad atiende tanto a pacientes de Málaga como a personas procedentes de otras provincias y comunidades autónomas que deseen acceder a una valoración neurológica de Alzheimer "tan especializada, innovadora y personalizada".