Quirónsalud Málaga, Servicio Médico Oficial del Campeonato de España de Vóley Playa en Fuengirola

El doctor Jesus Roca, especialista en Traumatología del Hospital Quirónsalud Málaga - QUIRÓNSALUD MÁLAGA

MÁLAGA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Málaga ha sido el Servicio Médico Oficial del Campeonato de España de Vóley Playa 2026, celebrado del 27 al 30 de agosto en las instalaciones de Higuerón Gran Málaga Resort, en Fuengirola (Málaga), donde ha ofrecido cobertura sanitaria a los deportistas participantes durante una de las grandes citas del calendario nacional de este deporte.

El Hospital Quirónsalud Málaga ha puesto a disposición de la competición un dispositivo asistencial destinado a ofrecer una respuesta rápida y especializada ante cualquier incidencia médica surgida durante el campeonato, además de actuar como centro hospitalario de referencia en caso de que algún deportista precisara pruebas diagnósticas o atención especializada, han indicado en un comunicado.

Durante las cuatro jornadas del Campeonato de España se han reunido en Málaga algunas de las mejores parejas masculinas y femeninas del vóley playa nacional, tanto deportistas situados en las primeras posiciones del ranking de la Real Federación Española de Voleibol (Rfevb) como campeones autonómicos de la presente temporada.

La competición ha regresado este año por decimotercera edición consecutiva a Higuerón, "consolidando a Fuengirola y a la provincia de Málaga como un escenario de referencia del vóley playa español y como sede de grandes acontecimientos deportivos".

La participación del Hospital Quirónsalud como Servicio Médico Oficial permite trasladar al terreno de juego la experiencia de sus profesionales en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las lesiones y problemas de salud asociados a la práctica deportiva.

El doctor Jesus Roca, especialista en Traumatología del Hospital Quirónsalud Málaga, ha puntualizado que el vóley playa es una disciplina "especialmente exigente desde el punto de vista físico".

"Los continuos saltos, desplazamientos y cambios de dirección sobre una superficie inestable como la arena someten a músculos y articulaciones a importantes cargas, especialmente en zonas como tobillos, rodillas, hombros y región lumbar", ha explicado.

A ello le suman las condiciones ambientales propias de una competición celebrada en pleno verano, por lo que "aspectos como la correcta hidratación, la protección frente a las altas temperaturas, la recuperación entre encuentros y la identificación precoz de cualquier síntoma adquieren especial importancia para preservar la salud y el rendimiento de los jugadores", ha puntualizado.

El dispositivo sanitario dispuesto durante el Campeonato ha permitido ofrecer asistencia a los participantes ante cualquier eventualidad, trabajando de forma coordinada con la organización y el Hospital Quirónsalud Málaga ante aquellas situaciones que pudieran requerir una valoración hospitalaria.

Desde el Hospital Quirónsalud Málaga señalan que la participación en el Campeonato de España de Vóley Playa refuerza su vinculación con el deporte y los hábitos de vida saludables, así como su experiencia en la cobertura sanitaria de competiciones y acontecimientos deportivos de primer nivel.

Con su participación como Servicio Médico Oficial del Campeonato de España de Vóley Playa, Quirónsalud vuelve así a acompañar al deporte de máximo nivel en Málaga y a contribuir a que una de las grandes citas nacionales del verano se desarrolle con las máximas garantías sanitarias.

Así, han valorado que el compromiso de grupo hospitalario Quirónsalud con la salud del deporte se extiende a numerosas disciplinas. Actualmente, Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (ACB) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy y Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención.

A ello se suma su colaboración con numerosos clubes españoles, como es el caso de Quirónsalud Málaga con el Unicaja Baloncesto, con el Club de Balonmano Ciudad de Málaga (Trops Málaga) o el Málaga CF como Hospital Proveedor Médico Oficial.

La experiencia del Grupo también ha estado presente en algunos de los eventos deportivos más relevantes celebrados en nuestro país en los últimos años como las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis disputadas en España, además de competiciones de referencia internacional como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, la Ocean Race de vela, la Nationale- Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián.