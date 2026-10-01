Quirónsalud Marbella (Málaga) acoge la campaña de donación de sangre para mantener las reservas hospitalarias

Imagen de una persona realizando una transfusión sanguínea - HOSPITAL QUIRÓNSALUD

MARBELLA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El Hospital Quirónsalud Marbella ha acogido este jueves una jornada de donación de sangre en colaboración con el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, con el objetivo de contribuir a mantener las reservas de sangre necesarias para la actividad asistencial y concienciar sobre la importancia de la donación como acto solidario esencial para el sistema sanitario.

Según ha detallado el centro hospitalario en una nota de prensa, la jornada se ha desarrollado durante la mañana de este jueves, entre las 10,00 y las 14,00 horas, junto al acceso de Urgencias del hospital, donde se ha instalado una unidad móvil del Centro de Transfusión.

La iniciativa ha registrado casi una treintena de donaciones. Desde el Hospital Quirónsalud Marbella se ha destacado la importancia de promover periódicamente este tipo de iniciativas, ya que las donaciones de sangre son necesarias para atender a pacientes que requieren transfusiones como consecuencia de intervenciones quirúrgicas, accidentes, enfermedades o determinadas situaciones clínicas.

Por este motivo, las campañas de donación han desempeñado un papel fundamental para garantizar que los centros sanitarios puedan disponer de los componentes sanguíneos necesarios cuando un paciente los necesita.

El Hospital Quirónsalud Marbella ha recordado la importancia de que la población que cumple los requisitos para donar participe de forma periódica en estas campañas. En términos generales, podrán donar las personas de entre 18 y 65 años que se encuentren en buen estado de salud y pesen más de 50 kilos, aunque antes de cada donación se realiza una valoración para comprobar que el procedimiento es adecuado para cada persona.

A su vez, la jornada celebrada en el hospital ha formado parte de la colaboración con el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, que desarrolla de forma periódica campañas para facilitar la donación y garantizar el suministro de sangre a los centros sanitarios de la provincia.

QUIRÓNSALUD EN ANDALUCÍA

El Grupo Quirónsalud en Andalucía cuenta en la actualidad con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además dos hospitales de día quirúrgicos en Sevilla y Málaga y 22 centros médicos de especialidades y diagnóstico.

SOBRE QUIRÓNSALUD

Quirónsalud dispone de tecnología avanzada y de un equipo de profesionales especializado con prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, entre otros.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia, puesto que catorce de sus hospitales son universitarios, y la investigación médico-científica, ya que cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos