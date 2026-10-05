Quirónsalud Marbella (Málaga), centro sanitario referente en 'Crossfit Marbella Championship 2026' con 1.500 atletas

Campeonato internacional de Crossfit 'Marbella Championship 2026'. - QUIRÓN SALUD MARBELLA

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga) ha participado como centro hospitalario de referencia en el campeonato internacional de Crossfit 'Marbella Championship 2026', celebrado del 2 al 4 de octubre en el Parque del Mediterráneo, que ha contado con la participación de cerca de 1.500 atletas procedentes de más de 40 países.

Según ha detallado el centro hospitalario en una nota de prensa, ha puesto a disposición de la organización y de los participantes "sus recursos asistenciales y profesionales", manteniendo una coordinación permanente durante el desarrollo de las pruebas para facilitar "una respuesta ágil" ante cualquier necesidad sanitaria.

El campeonato ha reunido a deportistas de diferentes categorías y niveles, tanto en pruebas individuales como por parejas y equipos, convirtiendo durante estos días a Marbella en punto de encuentro para atletas y aficionados al crossfit procedentes de distintos países.

Además, los atletas y acompañantes extranjeros desplazados a la Costa del Sol han podido contar con el programa 'Hospitality' ofrecido por Quirón Salud Marbella, un servicio diseñado para facilitar el acceso a asistencia sanitaria durante su estancia, con atención desde la primera llamada y profesionales capaces de atenderles en diferentes idiomas.

Este programa de asistencia, detalla el centro, permite "coordinar", en función de las necesidades de cada paciente, consultas médicas, atención domiciliaria o valoración hospitalaria, "facilitando el acceso a asistencia sanitaria" a visitantes internacionales que se encuentran temporalmente en la Costa del Sol.

Según ha afirmado el centro hospitalario, "la participación de deportistas procedentes de más de 40 países refuerza el carácter internacional del Marbella Championship y pone de manifiesto la importancia de contar con servicios sanitarios preparados para atender a pacientes de diferentes nacionalidades y con distintas necesidades asistenciales, especialmente en eventos deportivos de alta exigencia física", ha concluido.