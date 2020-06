La Race to Costa Del Sol renueva su imagen

MÁLAGA, 25 Jun.

La Race to Costa del Sol estrena imagen y afronta una nueva fase de su emocionante futuro con nueva cara después de la reciente renovación del Ladies European Tour. Su logotipo incluye la nueva marca del LET, una representación perfecta del ambicioso proyecto conjunto del LPGA y el LET y de su sueño compartido: impulsar el golf profesional femenino.

Así lo han informado este jueves desde la Diputación de Málaga, apuntando que este año, Turismo y Planificación Costa del Sol y el LET han llegado a un acuerdo para que la institución malagueña patrocine la orden de mérito del circuito, que ahora se denomina Race to Costa del Sol --Carrera hacia la Costa del Sol--.

Este ranking recompensa los logros de las jugadoras y reconoce el esfuerzo, el empeño y la determinación necesarios para lograr objetivos a largo plazo, han explicado en un comunicado.

"Para Turismo y Planificación Costa del Sol es un orgullo formar parte de esta nueva etapa de la historia del LET. La popularidad del golf profesional femenino seguirá creciendo gracias a la dedicación y el talento de las increíbles jugadoras del circuito, y los aficionados de todo el mundo sabrán que en la Costa del Sol impulsamos fervientemente el golf femenino", ha declarado el presidente de Turismo y Planificación Costa del Sol, Francisco Salado.

La Race to Costa del Sol de este año comenzó con éxito en febrero y hubo tres ganadoras de nuevo cuño en el Australian Ladies Classic Bonville, el Women's New South Wales Open y el Investec Women's South African Open. La sueca Julia Engström, campeona en el Women's New South Wales Open, encabeza la clasificación seguida por la belga Manon De Roey y la inglesa Alice Hewson, que se adjudicó el título en el Investec Women's South African Open.

"La Race to Costa del Sol es fundamental para el nuevo LET y para la misión que nos hemos marcado: impulsar el deporte para las golfistas de hoy y para quienes las seguirán en el futuro. Nuestras jugadoras agradecen sobremanera la participación de Turismo y Planificación Costa del Sol y su empeño por convertirse en adalid del golf femenino, y todas ellas están deseando volver a la Costa del Sol en noviembre para rematar la temporada en un torneo único, el Andalucía Costa del Sol Open de España", ha indicado Alexandra Armas, directora ejecutiva del LET.

Para seguir la Race to Costa del Sol y participar en la conversación en las redes sociales basta con seguir la etiqueta oficial #RaceToCostaDelSol.

Para la Asociación Internacional de Turoperadores de Golf (IAGTO), la Costa del Sol "es un destino de golf prioritario y la PGA de Alemania también lo ha declarado destino exclusivo en Europa continental".

Con más de 70 campos de golf, muchos de ellos considerados obras maestras en cuanto a su diseño, "la Costa del Sol es reconocida por su prestigio en todo el mundo". Además, sus recorridos han albergado competiciones históricas e inolvidables como la Ryder Cup, varias ediciones de los World Golf Championships, el Estrella Damm Andalucía Masters y el Andalucía Costa del Sol Open de España del Ladies European Tour.

La Race to Costa del Sol comenzó en febrero en Australia con la disputa del Australian Ladies Classic Bonville y culminará en el Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino en noviembre. Servirá para destacar la excelencia turística de la Costa del Sol y de Andalucía, al tiempo que supone un magnífico incentivo para las jugadoras del Ladies European Tour.