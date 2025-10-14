El rap de Folie's, el afrohouse de OY y una proyección de Arte despiden el Festival de Cine Francés de Málaga

Archivo - Este próximo viernes en La Térmica el artista francés Folie's presentará su propuesta musical enérgica y fresca, una fusión de rap, funk y teclados disco. Será en el marco de la fiesta de despedida del Festival de Cine Francés de Málaga. - FESTIVAL DE CINE FRANCÉS DE MÁLAGA - Archivo

Este viernes 17 de octubre desde las 20.00 horas en el centro cultural La Térmica con acceso libre para el público asistente

MÁLAGA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 31 Festival de Cine Francés de Málaga se prepara para festejar esta edición en lo que será la última jornada de esta edición. Para ello, el certamen retoma su concepto de música y cine abierto al público en colaboración con el centro cultural La Térmica de la Diputación de Málaga, que acogerá la Fiesta de Clausura el próximo viernes 17 de octubre a partir de las 20.00 horas.

Se trata de una velada abierta a todos los públicos con la proyección al aire libre de un gran exponente de la electrónica francesa, French 79; los directos del rapero de moda en Francia, Folie's, y de la banda con raíces en Ghana y Suiza, OY; y el Dj Set final de Bicheo. Un ambiente festivo y multicultural que reunirá música, cine y gastronomía, ya que se contará con la presencia de 'foodtrucks' y las barras de Cerveza Victoria para despedir el festival por todo lo alto. La entrada es libre hasta completar aforo.

La velada comenzará a partir de las 20.15 horas con la proyección del concierto French 79 en el Observatorio de la Costa Azul, grabado el 7 de mayo de 2021 en Niza y producido por la popular cadena cultural Arte.

French 79, nombre artístico de Simon Henner, es uno de los representantes más destacados de la actual escena electrónica francesa. Originario de Marsella, descubrió su pasión por los sintetizadores a los 18 años tras escuchar 'Homework' (1997), el emblemático álbum debut de Daft Punk. Su música fusiona influencias de los años 80 y 90 con referencias a artistas como Kraftwerk, Tangerine Dream o The Soft Machine, así como a bandas sonoras icónicas como 'Encuentros en la tercera' fase o 'Blade Runner'.

A las 21.00 horas el artista francés Folie's presentará su propuesta musical enérgica y fresca, una fusión de rap, funk, teclados disco y una vibrante puesta en escena. Desde el lanzamiento de su primer sencillo 'Luvsick' (2022), Folie's ha consolidado una trayectoria ascendente con temas como 'Nymphomaniac' y 'Bad', que le han otorgado gran notoriedad en plataformas como TikTok.

A las 22.00 horas será el turno del dúo OY, originario de Berlín y con raíces en Ghana y Suiza. Llevan más de una década explorando los límites del sonido contemporáneo. Su música combina electrónica, ritmos africanos, avant-pop, hip-hop, trap y jazz, en una propuesta tan diversa como coherente. Con su nuevo álbum 'World Wide We', OY invita al público a sumarse a una experiencia sonora que celebra la diversidad y la libertad artística.

La clausura del festival culminará con un DJ set a cargo de Bicheo, proyecto fundado por Meli y Noctive. Con una propuesta queer, inclusiva y vibrante, Bicheo ofrece un recorrido musical que combina techno con groove, electrónica experimental y pop emocional. Será un cierre ideal para disfrutar, bailar y compartir en un entorno seguro, diverso y festivo.