Reabierta la A-92 en Antequera (Málaga) tras una colisión entre un turismo y dos camiones con un herido

Agente de la Guardia Civil de Tráfico en una imagen de archivo - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación por la autovía A-92 a la altura del kilómetro 152,5, en el término municipal de Antequera (Málaga), ha quedado restablecida en la madrugada de este jueves 5 de noviembre tras quedar cortada en sentido Sevilla tras una colisión entre un turismo y dos camiones registrada a última hora de este miércoles.

El accidente se registró en torno a las 21.00 horas y hasta el lugar se desplazaron efectivos de los parques de bomberos de Archidona y Antequera, así como sanitarios del 061.

Los bomberos tuvieron que excarcelar a uno de los camioneros, que había quedado atrapado por las piernas a consecuencia del impacto. Tras ser liberado, ha sido trasladado a un centro sanitario para recibir atención médica.