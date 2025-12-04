Reabierta la A-92M en Antequera en sentido Granada tras ser cortada por el accidente de un camión

Archivo - Carretera en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-92M, que une el Alto de las Pedrizas con el límite de la provincia de Granada y que permanecía cortada a la altura de la localidad malagueña de Antequera por el vuelco de un camión, ha sido reabierta.

Según informaron la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el siniestro se registro poco después de las 05.00 horas cuando el camión accidentado ha quedado atravesado en la calzada tras volcar, lo que ha obligado a cortar el tráfico en los dos carriles en dirección Granada.

Cabe recordar que el corte afectaba al tramo comprendido entre los kilómetros 0 a 23 de la A-92M y el tráfico se desvió a través de la A-45, hasta que finalmente en la tarde de este jueves la vía ha quedado abierta.