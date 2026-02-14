Reabierta al tráfico la MA-6101 en Villanueva de Algaidas (Málaga). - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha informado este sábado de la apertura al tráfico de la carretera MA-6101 a la altura de la localidad malagueña de Villanueva de Algaidas, vía que permanecía cortada desde el pasado miércoles por colapso de la plataforma.

Así, tras esta reapertura, según han precisado, son ocho las carreteras de la red provincial que permanecen cortadas, como la MA-6406 (Almargen) en Comarca de Antequera y la MA-3102 (Colmenar) en la Axarquía.

La mayoría de las carreteras cortadas están en la Serranía de Ronda, como es la MA-8401 de Benaoján a Cortes de la Frontera; la MA-8306 de Benalauría; la MA-8302 de Genalguacil; y la MA-7402 (Acinipo, en Ronda).

En dicha comarca también se encuentran cortadas, aunque únicamente al tráfico pesado, la MA-7300 de la localidad de Igualeja a la de Pujerra; y la MA-8406, de la Venta de La Leche.