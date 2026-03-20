Reabre el Teatro Lope de Vega de Vélez-Málaga

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, en la inauguración del Teatro Lope de Vega - SUBDELEGACIÓN

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El Teatro Lope de Vega del municipio malagueño de Vélez-Málaga ha rebierto este viernes sus puertas y alzado el telón, lo que supone el regreso a la actividad cultural de uno de los espacios escénicos más emblemáticos de la localidad.

El acto de inauguración ha tenido lugar este viernes y ha contado con el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, y el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, entre otros.

Durante el acto, el subdelegado del Gobierno ha destacado que el Gobierno de España "ha financiado con casi tres millones de euros de los fondos Next Generation la rehabilitación del Teatro Lope de Vega de Vález-Málaga".

Salas ha destacado que se pone en servicio "una actuación importante" en el municipio de Vélez-Málaga que "llevará a todos los veleños y veleñas la mejor cultura en las mejores condiciones ambientales, de accesibilidad y eficiencia energética".

Ha recordado que "se trata de una actuación incluida en el Programa de impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep) que cuenta con fondos Next Generation ejecutados por el Gobierno de España".

Las intervenciones realizadas en el Teatro Lope de Vega están clasificadas en distintos grupos. Por un lado, en cuanto a la mejora de la eficiencia energética, se ha actuado sobre la envolvente del edificio y la carpintería, incorporando un nuevo sistema de climatización junto con mejoras en iluminación y automatización.

Por otra parte, en cuanto a la mejora de las instalaciones, las actuaciones se han centrado en la sostenibilidad, incluyendo la ejecución y mejora de las instalaciones de saneamiento, así como la gestión de residuos generados durante la intervención.

En lo que respecta a la mejora de la accesibilidad, se ha instalado un ascensor y se ha adaptado el acceso a la sala del teatro para la eliminación de barreras arquitectónicas.

Otras actuaciones han servido para mejorar la habitabilidad y la seguridad del edifico, y han consistido en la retirada de elementos con amianto, la mejora de la seguridad estructural en caso de incendio, la corrección de humedades y la mejora del aislamiento acústico. Por último, se ha abordado la conservación de los elementos estructurales existentes --escaleras, forjados y pilares--.