El rector ve "avance significativo" en la situación económica de la UMA tras activarse mecanismo de nivelación de Junta

MÁLAGA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Málaga (UMA), Teodomiro López, ha intervenido este lunes en el Claustro de la institución, donde ha dedicado un apartado de su informe a la situación económica y ha subrayado "un avance significativo tras la activación por primera vez del mecanismo de nivelación de la Junta de Andalucía". Un sistema, ha dicho, que "se ha utilizado para ajustar la financiación al número real de estudiantes y supone un incremento de 3,8 millones de euros".

Así lo ha indicado en su informe en el transcurso de dicho Claustro de la UMA, celebrado en el Complejo de Estudios Sociales y Marketing, en el que se ha presentado un informe de seguimiento del Plan Estratégico 2025/30 y, además, se ha aprobado el nombramiento de tres nuevos doctores honoris causa.

Para el rector, "la brecha con otras instituciones se ha reducido", al tiempo que ha manifestado que "el peso del presupuesto de la universidad a nivel andaluz podrá así superar el 14%, lo que permitirá consolidar una situación financiera "sólida, estable y con mayor certidumbre".

López ha hecho un resumen de la actividad de la institución desde el último claustro y ha destacado avances en docencia, investigación, transferencia, infraestructuras y reconocimientos a miembros de la comunidad universitaria, así como los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno.

Por otra parte, el vicerrector para la Reforma Estatutaria, Relaciones de Empleo y Negociación Colectiva, Francisco Vila, ha presentado el balance del primer año de ejecución del Plan Estratégico de la UMA 2025/30 y ha desgranado un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de los objetivos marcados por la universidad.

Algunos de los hitos más destacados se centraron en los resultados de la investigación, con cifras históricas en captación de fondos y productividad científica. Así, han indicado que durante este periodo, la UMA ha desarrollado 93 proyectos competitivos y ha logrado más de 13,2 millones de euros en financiación, situándose en el puesto 12 a nivel nacional y concentrando el 17,15 % de los fondos concedidos a las universidades públicas andaluzas.

Además, la producción científica superó los 2.600 artículos, con un 44% publicados en revistas del primer cuartil, mientras se impulsaron nuevos grupos de investigación, se reforzó la formación en ética y se mantuvo una intensa actividad de divulgación científica.

El eje centrado en el estudiantado y la empleabilidad ha registrado también resultados destacados, con una recuperación de la movilidad internacional, un crecimiento sostenido de estudiantes extranjeros en posgrado y altos niveles de satisfacción en prácticas y orientación profesional.

Asimismo, han indicado que la tasa de inserción laboral alcanza el 75,3% a los cuatro años, mientras que la UMA ha reforzado su compromiso social con más de 1,3 millones de euros en becas y ayudas propias, beneficiando a más de 2.600 estudiantes.

En cuanto a la Ordenación Académica, el informe presenta un balance de ejecución sólido con datos cerrados a noviembre de 2025. La hoja de ruta de este primer año destaca la modernización normativa de la oferta docente y la actualización de las titulaciones, con 41 revisiones tramitadas en grados y diez modificaciones de carácter sustancial.

"Este rigor normativo se ha acompañado de un impulso a la calidad de la enseñanza", han señalado, movilizando a 689 docentes en la ejecución de 63 proyectos de innovación educativa. El balance se completa con avances significativos en internacionalización, liderando las movilidades fuera de Europa, gestión de personal, transformación digital, sostenibilidad, cultura, infraestructuras y comunicación institucional.

Asimismo, el informe destaca que la UMA ha digitalizado decenas de procesos, integrado la inteligencia artificial en su gestión y ejecutado casi la totalidad del presupuesto tecnológico. A ello se suman mejoras en eficiencia energética, movilidad sostenible, extensión cultural y transferencia del conocimiento, consolidando un primer año del Plan Estratégico marcado, en palabras del vicerrector, por "la proyección social y la modernización institucional".

El Claustro ha aprobado en la misma sesión las candidaturas de Pavel Cheben, Antonio Fernández de Buján y Temple Grandin para ser investidos como doctores honoris causa, un paso que permitirá avanzar en sus próximas ceremonias de nombramiento.

El doctor Pavel Cheben, propuesto por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, es un reconocido experto mundial en el campo de la fotónica integrada y las tecnologías de silicio, con contribuciones fundamentales en la miniaturización y mejora de componentes ópticos para detección y telecomunicaciones.

Por su parte, el doctor Antonio Fernández de Buján, cuya candidatura procede de la Facultad de Derecho, es una eminencia en Derecho Romano, siendo autor de una vasta obra que profundiza en los orígenes y la vigencia de esta disciplina jurídica.

Finalmente, la doctora Temple Grandin, propuesta por la Facultad de Ciencias de la Educación, es una zoóloga de renombre internacional, especializada en el bienestar animal y, a la vez, defensora y voz clave en la comprensión del autismo, al ser una de las personas más influyentes en narrar su propia experiencia desde el espectro.

En el apartado electoral, se ha desarrollado el proceso de votación para cubrir la vacante correspondiente al sector PDI-B en la Mesa del Claustro, destinada a un miembro del personal docente e investigador no doctor o sin vinculación permanente. Tras la votación, se proclamó a Rocío Texeira Jiménez, que pasó a incorporarse de inmediato al órgano.

La jornada ha incluido, entre otros temas, la presentación de los informes del Comité de Garantía del Código Ético y de la Inspección de Servicios. Ambos documentos ofrecieron un análisis detallado sobre el cumplimiento de normas institucionales y el funcionamiento de los servicios universitarios, contribuyendo a la transparencia y al fortalecimiento de la gestión institucional.