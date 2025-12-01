Registrado un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en Estepona (Málaga) - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

MÁLAGA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 3,2 a primera hora de este lunes 1 de diciembre, con epicentro en la localidad malagueña de Estepona sin que haya constancia de daños personales o materiales.

Según la información consultada por Europa Press en la web oficial del ING, el seísmo se ha producido a las 06.00 horas y se ha localizado a 52 kilómetros de profundidad.