Rego subraya apoyo de Gobierno a municipios afectados por temporales en Andalucía con ayudas de más de 7.000 millones

La ministra Sira Rego ha mantenido una reunión con alcaldes de municipios perjudicados por el tren de borrascas en las provincias de Cádiz y Málaga tras recorrer zonas afectadas de pueblos como Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo y Casares. - FB AYUNTAMIENTO DE CASARES

CASARES (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado este lunes "el compromiso" del Gobierno de España con los municipios andaluces afectadas por las últimas borrascas y sus vecindarios y ha destacado la reciente aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto que va a movilizar un paquete de ayudas por un valor superior a los 7.000 millones de euros para paliar los efectos del temporal en Andalucía y Extremadura.

Rego ha visitado el Colegio Público Señora de Los Ángeles, en Jimena de la Frontera, en Cádiz, uno de los centros educativos afectados por el temporal. Además, ha recorrido zonas dañadas en San Martín del Tesorillo, en la provincia de Cádiz, y Casares, en Málaga, donde ha podido comprobar sobre el terreno, juntos a los alcaldes de ambas localidades, el alcance de los desperfectos en infraestructuras y viviendas.

En declaraciones a medios de comunicación, Rego ha señalado que "como ha sucedido ante otras catástrofes, el Gobierno de España no va a dejar a nadie atrás. Vamos a hacer todo lo posible para que las personas que se han visto afectadas recuperen su vida diaria lo antes posible".

Asimismo, ha señalado que "el Real Decreto-ley incluye un fondo de 2.000 millones de euros en transferencias directas a los ayuntamientos para ayudar en la reconstrucción y reparación de infraestructuras dañadas".

En esta línea, ha apuntado que el propósito del Ejecutivo es que "los municipios cuenten con recursos inmediatos para recuperar la normalidad cuanto antes". Asimismo, ha detallado que el paquete contempla más de 2.800 millones de euros en medidas de apoyo a agricultores, ganaderos y pescadores, así como ayudas directas para autónomos, comercios y establecimientos de hostelería afectados.

Entre las medidas sociales, la ministra ha destacado la creación de una nueva ayuda directa de 150 euros por persona y día para las más de 12.400 personas desalojadas por los temporales, además de la exención del IBI y reducciones fiscales vinculadas a actividades económicas.

Durante la tarde de este lunes, la ministra visitará el Ayuntamiento de Alcalá del Valle (Cádiz), donde mantendrá un encuentro con su alcalde y con el resto de la Corporación municipal, y posteriormente visitará las zonas afectadas por las inundaciones.