Renfe dobla capacidad de Avlo por día en relación Madrid-Málaga para atender a afectados por cancelaciones de Ouigo

Archivo - Numerosas personas esperan en la estación de trenes de María Zambrano en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha dado un paso más "en su compromiso con las personas que se han quedado sin viajar por las cancelaciones y supresiones de la compañía francesa Ouigo" y ha activado nuevos servicios especiales en el Corredor Sur.

Así, desde este viernes, 16 de enero, Renfe doblará la capacidad de un servicio Avlo por día en la relación Madrid-Málaga hasta el domingo 17 con el fin de facilitar la movilidad de las personas afectadas por estas cancelaciones, han señalado en un comunicado.

En concreto, este viernes, el Avlo con el doble de plazas será el Málaga 14.24-Madrid 17.33 horas. Por su parte, el sábado y el domingo los Avlo que viajarán con el doble de capacidad son los que salen a las 10.35 horas de Madrid y llegan a Málaga a las 13.44 horas ambos días. En función de la demanda, Renfe no descarta reforzar la capacidad de sus trenes en este corredor en otras jornadas y horarios.

Estos nuevos servicios se suman a los Avlo adicionales que comenzaron a funcionar el pasado viernes, 9 de enero, entre Madrid y Sevilla por las cancelaciones de Ouigo, previstas al menos hasta el próximo 22 de enero.