Renfe pone en servicio las escaleras mecánicas del andén 1 de la estación Aeropuerto de la línea C-1 del Cercanías

Escaleras de la estación Aeropuerto de la línea C-1 del Cercanías de Renfe en Málaga. - RENFE

MÁLAGA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) - Renfe ha puesto en servicio las escaleras mecánicas del andén 1 de la estación de Aeropuerto de la Línea C-1 del tren de Cercanías del núcleo de Málaga con el objetivo de mejorar la funcionalidad y disponibilidad de los equipos, además de la seguridad y experiencia de cliente.

Así lo ha dado a conocer la compañía en un comunicado, en el que señala que la modernización de las escaleras del andén 2 se inició a mediados de enero y se encuentra actualmente en ejecución. Estas obras no están afectando a la prestación del servicio habitual de Cercanías.

Renfe señala que esta actuación de modernización de las cuatro escaleras mecánicas de la estación de Aeropuerto cuenta con una inversión de 770.932,80 euros sin IVA; y está al cargo de TKE, empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento de los equipos de elevación.