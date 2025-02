Repullo cree "intolerable" usar Ministerio Hacienda a favor de PSOE y pide que Montero "haga hueco" y escuche a alcaldes

MÁLAGA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha considerado "intolerable" utilizar el Ministerio de Hacienda y dinero público "en beneficio" del PSOE y de los intereses del partido y ha pedido a la ministra María Jesús Montero que "haga un hueco" entre reuniones "singulares con independentistas" y el congreso este sábado donde "Pedro Sánchez la va a colocar como secretaria general del PSOE-A" para escuchar a los alcaldes del PP para "una financiación justa".

"Es una perversión democrática lo que están haciendo con los ayuntamientos, muchos de ellos gobernados por el PP y esto tiene una derivada en todas y cada una de las vecinas y vecinos de Andalucía", ha lamentado Repullo, que ha participado en la entrega de una carta en la Subdelegación del Gobierno en Málaga, dirigida al Ministerio de Hacienda, junto a más de 40 regidores 'populares' en la provincia, en la que piden "igualdad de trato" en la financiación del Gobierno.

Ha instado a Montero a "sacar un hueco" en su "apretado calendario", que empezó este lunes cuando "negoció con los independentistas la cesión de los rodalíes y grandes inversiones en infraestructuras viarias en Cataluña" y que seguirá el lunes con "reuniones bilaterales, singulares con los independentistas para negociar el cupo catalán, para tener una autonomía fiscal y poder negociar y poder trabajar de la manera que quieran con el 100% del IRPF en Cataluña".

Así, ha considerado "intolerable" que Montero y un presidente del Gobierno como Pedro Sánchez "hagan lo que están haciendo" y que "escapa de cualquier lógica democrática el tratamiento que están haciendo a la sociedad en general y a los ayuntamientos del PP en particular". "Y no digo a los ayuntamientos porque sean gobernados por el PP, sino a los ciudadanos y a los vecinos de todos esos ayuntamientos".

"Es intolerable que se utilice un ministerio como el Ministerio de Hacienda para beneficiar al PSOE, es intolerable que se utilice dinero público, dinero que es de todos los españoles, para generar sociedades de primera y sociedades de segunda", ha señalado Repullo, quien ha recordado el caso del Ayuntamiento de Jaén, al tiempo que ha considerado que "intentan desmovilizar, desmotivar y desestabilizar a gobiernos del PP, alcaldesas y alcaldes del Gobierno Popular".

Según ha incidido, "los andaluces no se merecen esto, no se merecen un gobierno, no se merecen a una ministra y no se merecen representantes políticos como María Jesús Montero, que a lo único que se dedican es a utilizar los ministerios, el dinero público, como moneda de cambio política para trazar sus estrategias internas en el PSOE".

"Andalucía ya no quiere un PSOE que les engaña, que les miente; un Partido Socialista que lo único que hace es pensar en sus cuitas internas, en la negociación, de dónde van a ir colocados los diferentes cargos del partido", ha criticado Repullo, quien ha apuntado que los andaluces "necesitan un partido como el PP y han apostado por el PP y por una manera sensata, moderada y práctica de gobernar y gestionar, como es la que hace el presidente Juanma Moreno".

Además, ha señalado que muchos responsables municipales de Andalucía "han acudido al ministerio y han pedido una entrevista con María Jesús Montero, quien ante "el auxilio que han pedido esas alcaldesas y esos alcaldes" con deudas estructurales "lo único que ha dicho es que no tienen ninguna solución, que lo único que pueden hacer es subirle los impuestos a los vecinos de su municipio".

Ha criticado esa "única solución" de subir los impuestos, que supone que "una obligación que tiene el Gobierno, que es la de auxiliar a nuestros ayuntamientos, la repercuten para que subamos los impuestos a nuestros vecinos" y ha incidido en que el PP seguirá trabajando para "cambiar el rumbo".

Repullo ha felicitado la "gran idea" de los más de 40 alcaldes malagueños que han presentado una carta "que es una reclamación" con la que "lo que quieren ni más ni menos es que sus vecinos tengan los mejores servicios públicos, que tengan una financiación adecuada y que tengan a un Gobierno que les respalde".

"Es la voz de los vecinos y las vecinas de todos los municipios de Málaga a los que se van a unir todos los municipios de Andalucía", ha dicho el dirigente 'popular', quien ha asegurado que "lo que reclaman es sensato y es justo" y representan al 90% de los ciudadanos malagueños "que representa como nadie el sentir de la sociedad andaluza".