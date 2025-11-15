Rescatan a un hombre al que robaron y arrojaron al mar en Málaga

Archivo - Imagen de la orilla del mar en una playa de Málaga. (Foto de archivo). - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido rescatado en la mañana de este sábado después de que, al parecer, le robaran y lo lanzaran al mar desde un espigón, en la playa de La Malagueta, en Málaga capital.

Así, los hechos han tenido lugar sobre las 07.30 horas de este sábado, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía, que fue alertado de que un hombre pedía socorro dentro del agua en la playa de La Malagueta.

El 112, de inmediato, dio aviso a efectivos de la Policía Nacional, sanitarios de 061, Cruz Roja, Salvamento Marítimo, Policía Local y bomberos.

Dos agentes de la Policía Nacional se metieron en el agua para rescatar al hombre, además de que una embarcación también acudió a la zona por si había más personas. El hombre presentaba signos de hipotermia y fue atendido en el lugar.

Así, según ha informado la Policía al 112, no había nadie más en el agua y, al parecer, se trató de un robo a la víctima, que dormía en un espigón cuando dos hombres le robaron y lo arrojaron al agua, según explicó. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para tratar de esclarecer lo sucedido.