La Reserva Mundial de la Biosfera Sierra de las Nieves impulsa la creación de su Red de Jóvenes - MANCOMUNIDAD SIERRA DE LAS NIEVES

MÁLAGA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Reserva Mundial de la Biosfera Sierra de las Nieves, a través de su Oficina de Coordinación integrada en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves, ha puesto en marcha el proceso de creación de la Red de Jóvenes de la Reserva Mundial de la Biosfera Sierra de las Nieves.

Se trata de una iniciativa enmarcada en el Programa MaB (Man and the Biosphere) de la Unesco que persigue implicar a la juventud en la conservación, el desarrollo sostenible y el futuro del territorio.

En concreto, la iniciativa nace con el objetivo de constituir un espacio de encuentro, participación y colaboración entre jóvenes de entre 18 y 35 años que mantengan una vinculación con la Sierra de las Nieves.

La red pretende convertirse en un foro permanente donde compartir inquietudes, generar propuestas, impulsar proyectos y fortalecer el compromiso de las nuevas generaciones con el desarrollo sostenible de la comarca.

Además de fomentar la participación local, la futura Red de Jóvenes de la Reserva Mundial de la Biosfera Sierra de las Nieves estará conectada con la Red Española de Jóvenes de Reservas de la Biosfera, actualmente en proceso de constitución, así como con las diferentes redes juveniles promovidas por el Programa MaB de la Unesco en el ámbito internacional.

Esta conexión permitirá a los participantes intercambiar experiencias, establecer colaboraciones y compartir iniciativas con jóvenes de otras reservas de la biosfera tanto de España como de otros países.

El coordinador de la Reserva Mundial de la Biosfera Sierra de las Nieves, Tomás Rueda, ha destacado que "queremos que la juventud sea protagonista del presente y del futuro de la Sierra de las Nieves".

"Esta red nace para escuchar su voz, facilitar su participación y ofrecerles un espacio desde el que puedan contribuir activamente a la conservación y al desarrollo sostenible de nuestro territorio", ha añadido.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del formulario habilitado hasta el próximo 21 de agosto. En el propio proceso de inscripción podrán indicar, si así lo desean, su candidatura para ejercer como Joven Representante Oficial de la Reserva Mundial de la Biosfera Sierra de las Nieves durante la fase inicial de creación de la Red Española de Jóvenes de Reservas de la Biosfera y de las restantes redes juveniles del Programa MaB.

La designación recaerá entre quienes manifiesten su voluntad de asumir esta responsabilidad, si bien la participación en la Red está abierta a todas las personas que cumplan los requisitos, independientemente de que opten o no a dicha representación.

Rueda ha subrayado que "más allá de elegir una persona representante, lo realmente importante es crear una comunidad de jóvenes comprometidos con la Sierra de las Nieves, capaces de aportar ideas, participar en proyectos y convertirse en embajadores de los valores ambientales, sociales y culturales que distinguen a nuestra Reserva de la Biosfera".

Las personas inscritas serán convocadas próximamente a un Foro Territorial de Jóvenes de la Reserva Mundial de la Biosfera Sierra de las Nieves, un encuentro que servirá como punto de partida para la constitución de esta nueva red, favoreciendo el conocimiento mutuo entre los participantes y la definición conjunta de sus primeras líneas de actuación.

Desde la Oficina de Coordinación de la Reserva han animado a toda la juventud vinculada a la Sierra de las Nieves a sumarse a esta iniciativa, concebida como una oportunidad para participar activamente en la construcción del futuro del territorio y reforzar la presencia de la comarca en las redes nacionales e internacionales de Reservas de la Biosfera impulsadas por la Unesco.

El formulario de inscripción permanecerá abierto hasta el 21 de agosto y puede cumplimentarse tanto a través del enlace habilitado como mediante el código QR incluido en el cartel informativo de la convocatoria.