Residentes del Alto Genal participan en el cortometraje 'El idioma de los árboles' - DIPUTACIÓN

MÁLAGA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de su delegación de Innovación Social y Atención al Despoblamiento, ha impulsado la producción del cortometraje 'El idioma de los árboles', una obra cinematográfica de realismo mágico de la productora malagueña Un Buen Año, bajo la dirección de Paula Coronado con guion de Julio Sánchez, rodado en pueblos del Alto Genal, en la Serranía de Ronda, con el objetivo de concienciar sobre el reto demográfico desde una perspectiva positiva y cercana a la realidad.

La vicepresidenta de Atención a la Ciudadanía y Equilibrio Territorial y diputada de Innovación Social y Despoblamiento, Antonia Ledesma, ha explicado que con esta producción "queremos contribuir a desterrar falsos prejuicios sobre los pueblos y mostrarlos de manera realista para que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de preservar la identidad y el arraigo y reivindicarlos como alternativas reales de futuro y de oportunidades vitales".

En este sentido, Ledesma ha subrayado que "el cortometraje es muy auténtico porque vecinos y vecinas de Alpandeire, Cartajima, Júzcar y Pujerra se han convertido en actores y extras y cada fotograma muestra la realidad de cómo son los pueblos y sus gentes".

Asimismo, ha agradecido a los residentes y niños del colegio público rural Alto Genal; de entidades como la Sociedad Cooperativa Castañas Valle del Genal de Pujerra o la implicación del personal de los Puntos Vuela Guadalinfo.

"Todos ellos han puesto su verdad ante la cámara para demostrarnos que el tejido social del Alto Genal está más vivo, unido y fuerte que nunca", ha precisado.

El cortometraje tiene un mensaje de reconciliación con los orígenes que invita a un viaje interior para reconectar con la comunidad y la naturaleza, mostrando cómo es el día a día en los pueblos pequeños, los retos, los esfuerzos de sus habitantes por mantenerlos vivos y desmitificar que la ciudad es la única alternativa posible para realizar un proyecto de vida.

Está protagonizado por el actor Dani Téllez, que ha participado en las series 'Cuando nadie nos ve' (2025) y 'En fin' (2024), o en el drama psicológico de Víctor Erice 'Cerrar los ojos' (2023), en el papel de Marcos, un estudiante de biología asentado en la ciudad desde hace años que se ve obligado a regresar a su pueblo natal y su vuelta la siente como un fracaso que se tornará en un proceso sanador de reencuentro con sus orígenes.

También se cuenta con la actriz, cantante y bailarina, Carmen Escudero, conocida por sus papeles en el corto dramático 'Que me alimente' (2026), la mini serie de Pau Teixidor, 'Alumbramiento' (2024) o la serie de humor para TV 'Mambo' (2017), que da vida a la docente Noelia, compañera de la infancia de Marcos, que representa el arraigo y la conexión con el entorno rural. Le invita a que dé clase con ella y se lo lleva de excursión por la naturaleza con su alumnado poniendo a prueba todo lo que su amigo cree.

ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN

El proyecto, cuya fecha límite de ejecución está fijada para el 30 de noviembre de 2026, contempla un riguroso cronograma que abarca desde la preproducción y el rodaje, con la participación activa de los habitantes locales y técnicos jóvenes del sector audiovisual, hasta completar la fase de postproducción y distribución.

El corto se inscribirá en un circuito nacional e internacional de festivales de cine y se incluirá en plataformas de streaming como Filmin o YouTube. Todo ello se complementará con la creación de contenidos digitales específicos, vídeos de rodaje y campañas de divulgación en medios de comunicación y redes sociales.

La productora Un buen Año está fundada y dirigida por dos jóvenes creadores de la Axarquía: Juan Espejo y Juan González. Es un sello independiente malagueño para impulsar formatos visuales con identidad propia y de proximidad huyendo de las grandes narrativas comerciales para centrarse en relatos humanos con un marcado enfoque social y cultural que muestran con naturalidad el territorio y sus valores, como su conocido video-podcast 'Se ve claro desde aquí' para da voz a perspectivas locales y artistas emergentes mediante conversaciones amenas sentados a charlar dentro de un escaparate en lugares de siempre, como librerías locales, buscando una nueva forma de parar, disfrutar y conectar con el entorno cercano.