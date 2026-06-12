La resonancia multiparamétrica mejora la detección y caracterización del cáncer de próstata

Resonancia - QUIRÓNSALUD

MARBELLA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

La resonancia magnética multiparamétrica de próstata se ha consolidado como una herramienta clave en el abordaje actual del cáncer prostático, al permitir una valoración detallada de la glándula y la detección de lesiones con sospecha de relevancia clínica en fases iniciales.

En este contexto de precisión diagnóstica creciente, el Hospital Quirónsalud Marbella ha incorporado una segunda resonancia magnética de alto campo y túnel amplio, que refuerza la capacidad del Servicio de Diagnóstico por Imagen y facilita el acceso a este tipo de estudios avanzados, han indicado en un comunicado.

La técnica combina distintas secuencias de imagen que permiten una caracterización morfológica y funcional del tejido prostático, lo que facilita la identificación de lesiones sospechosas y su estratificación según su relevancia clínica.

El doctor Iván Artero, jefe del Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Quirónsalud Marbella, ha señalado que "la resonancia magnética multiparamétrica de próstata supone un avance relevante en el diagnóstico, ya que permite valorar la glándula con gran precisión e identificar lesiones sospechosas con mayor fiabilidad".

Además, ha destacado su papel en la planificación de biopsias dirigidas: "Gracias a esta exploración, podemos orientar mejor las biopsias, aumentar la precisión y disponer de información determinante para decidir el tratamiento más adecuado en cada paciente".

En la práctica clínica, esta prueba está especialmente indicada en pacientes con sospecha de cáncer de próstata, elevación del PSA o exploración física anómala, así como en la estadificación previa a biopsia o en la reevaluación de casos ya diagnosticados. Su uso permite mejorar la selección de pacientes candidatos a biopsia, reduciendo procedimientos innecesarios y aumentando el rendimiento diagnóstico de las biopsias dirigidas.

MAYOR CAPACIDAD ASISTENCIAL CON TECNOLOGÍA AVANZADA

La incorporación de una segunda resonancia magnética contribuye a mejorar la capacidad asistencial y a reducir los tiempos de espera para la realización de estudios, especialmente en procesos oncológicos donde la rapidez diagnóstica resulta clave.

Así, según el especialista, "disponer de un segundo equipo no solo supone más tecnología, sino mayor capacidad para responder con rapidez y facilitar a los especialistas la información necesaria en menos tiempo".

La resonancia magnética es una técnica fundamental en la medicina actual por su capacidad para estudiar múltiples órganos y sistemas sin emplear radiación ionizante. En palabras del Dr. Artero, "se trata de una de las pruebas más completas y precisas, tanto para el diagnóstico inicial como para el seguimiento de numerosas patologías".

El nuevo equipo incorpora tecnología de adquisición avanzada que permite obtener imágenes de alta resolución en menos tiempo, lo que mejora la eficiencia de las exploraciones. Su diseño de túnel amplio favorece además la tolerancia de la prueba en determinados pacientes, un factor que influye directamente en la calidad del estudio.

"Cuanto mejor tolera el paciente la prueba, mayor es la calidad de la imagen obtenida y, por tanto, la seguridad diagnóstica", ha concluido Artero.

Con esta incorporación, han valorado, "el centro amplía su capacidad diagnóstica en áreas como la patología musculoesquelética, la neurorradiología y la imagen abdominal y pélvica, así como en estudios mamarios, vasculares y determinadas indicaciones de resonancia cardíaca".