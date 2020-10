Las restricciones en Sierra de Yeguas comienzan este jueves para alcanzar la tasa media de la provincia de Málaga

La Junta estudia un nuevo plan de refuerzo de personal docente para Enseñanza Secundaria y Bachillerato

MÁLAGA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha anunciado que las restricciones acordadas en el Consejo de Gobierno celebrado este pasado martes, 13 de octubre, para el municipio malagueño de Sierra de Yeguas entrarán en vigor este jueves a partir de las ocho de la mañana. Con estas medidas y, tras los diez días que se mantendrán, "estamos convencidos de que la tasa de incidencias se va a situar en la media de la provincia de Málaga", ha asegurado.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa este miércoles en Málaga, donde ha valorado el paso de una tasa de incidencia a 8 de octubre de 956,36 casos por cada 100.000 habitantes en el municipio a los 358,64 casos a día 13 de octubre. Esto, ha añadido, "ha llevado a no restringir la movilidad".

La delegada ha afirmado que las restricciones que se van a implantar en Sierra de Yeguas, "son de ámbito social, para nada afecta a la movilidad y a la vida normal de los habitantes porque la evolución en estos últimos siete días ha sido muy favorable", ha dicho, al tiempo que ha recordado que solo se detectaron seis nuevos casos en esa semana.

En concreto, en el municipio se ha anticipado el cierre de locales a las 22.00 horas y limitado el aforo a 30 personas en eventos como bodas, bautizos o comuniones. Del mismo modo, ha recordado el esfuerzo que hizo el Consistorio por restringir y cerrar espacios públicos donde se pudiesen producir concentraciones de vecinos, que, ha destacado Navarro, "han dado sus frutos".

En relación con las medidas que tendrá que acatar Sierra de Yeguas, la delegada ha sido cuestionada por la queja del alcalde del municipio, José María González, de falta de concreción de las mismas por parte de la institución. Navarro ha apelado al contacto permanente con todos los regidores de los pueblos malagueños, y en concreto, con González, con quien "no solo he hablado yo, si no también el delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista".

Así, ha afirmado que se llamó al alcalde "incluso poco antes de celebrarse el Consejo de Gobierno" y, el martes por la noche, para expresarle que "teníamos que esperar a la publicación en el BOJA para concretar todos los detalles", que se publica este miércoles. Por ello, ha apelado a una "malinterpretación" o que el regidor "haya querido expresar que todavía no tenía el BOJA, porque tengo hasta mensajes dándonos las gracias", ha concluido.

Por otro lado, Navarro ha apelado a los cribados masivos que se han realizado en Málaga y tras los que, Villanueva de la Concepción "ya ha salido del punto rojo" y Sierra de Yeguas ha tenido una "gran bajada", situando la tasa "tres veces por debajo en una sola semana en un punto caliente de la provincia".

En esta línea, la delegada de la Junta de Andalucía, tras ser cuestionada por la cantidad de PCR realizados en la comunidad autónoma, ha afirmado que se están haciendo "los que se necesitan", al tiempo que ha valorado los datos que aporta la Consejería de Salud y Familias relativos a la pandemia, que, ha dicho, "es información real y fidedigna" y "mucha más de la que se necesita".

Del mismo modo, ha señalado que "no estamos notando los contagios masivos" y se ha referido a los datos de Málaga de este lunes: 150 hospitalizados y 23 de ellos en UCI. "Este es el termómetro y esta es la incidencia que tenemos", por lo que ha valorado que la pandemia "está bien controlada" a pesar de los brotes.

"Los brotes son muy escandalosos, pues generan una alarma porque pueden concentrar a muchas personas, pero lo positivo es que suelen estar contenidos", ha añadido Navarro.

DESDOBLAR: "LA CLAVE DEL ÉXITO DE LA EVOLUCIÓN DEL CURSO ESCOLAR"

Durante su intervención, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga ha afirmado que "la clave del éxito de la evolución del curso escolar" ha sido la posibilidad de desdoblar. Así, ha valorado el presupuesto destinado por la Junta para las obras de reforma y ampliación de aulas y el refuerzo que se ha hecho de personal docente.

En concreto, se ha destinado a los centros malagueños 4,3 millones de euros con los que se han realizado 193 actuaciones en 160 centros para realizar reformas o ampliación de aulas. En cuanto al refuerzo de profesorado, la provincia ha contado, según Navarro, con 1.002 profesionales de la enseñanza en una primera ampliación y, en la anunciada recientemente, 339 nuevos docentes.

Con esto, ha explicado la delegada, se está produciendo una bajada de la ratio que viene a garantizar la seguridad en los centros educativos y a ofrecer una educación de mayor calidad. Asimismo, ha destacado que este refuerzo ayuda a "sacar a muchas personas del paro" y ha anunciado que "se está valorando un nuevo plan para reforzar la Enseñanza Secundaria y Bachillerato".

Estas medidas, en palabras de Navarro, "están permitiendo que estemos muy lejos de los fatales augurios que algunos partidos de la oposición anunciaban a primeros de septiembre". Por ello, ha recordado que de las 14.270 aulas en la provincia de Málaga, se encuentran 43 suspendidas, un 0,3 por ciento. Esto, ha dicho, afecta a más de 1.000 alumnos de los 338.000 de la provincia, lo que corresponde a un 0,31 por ciento.

Del mismo modo, ha señalado la disposición de los centros educativos de mascarillas y gel hidroalcohólico que, a partir de este mes, comenzarán a recibir directamente en cada centro. Por último, ha aludido a la realización de test rápidos a docentes y alumnos, así como a los contactos directos de ambos. Todo esto, ha afirmado, muestra que el Gobierno andaluz está haciendo "un ejercicio de responsabilidad" para, dentro de los márgenes que dicta la alerta sanitaria, "se vuelva a la normalidad de la forma más segura", ha concluido.