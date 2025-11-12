Retenciones en la A-7 tras la avería de un camión en la zona del túnel de Cerrado de Calderón

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La avería de un camión en la zona del túnel de Cerrado de Calderón está provocando retenciones en la A-7 y complicando el tráfico entre Málaga capital y el municipio de Rincón de la Victoria.

Según han informado desde el Centro de Gestión del Tráfico, el camión quedó averiado sobre las 05.30 horas de este miércoles y fue retirado sobre las 07.15 horas, lo que ha provocado retenciones desde el kilómetro 978 al 966, más de diez kilómetros. A esta hora, pese a que han disminuido, continúan las retenciones.

Este incidente tiene lugar un día después de que también en la A-7, y tras la avería de un camión en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria, se produjera un atasco de tráfico de colas kilométricas.