Un reyerta en la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga) se salda con varios internos heridos y seis en aislamiento

Archivo - Cárcel Alhaurín de la Torre (Málaga) - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una reyerta ocurrida en la tarde de este pasado martes en la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre se ha saldado por el momento con varios internos heridos y seis en aislamiento, según han confirmado a Europa Press fuentes penitenciarias.

Los hechos sucedieron sobre las 19,00 horas en el módulo 9 del centro penitenciario y, según el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm) en el enfrentamiento habrían participado más de una decena de internos, por lo que el número de personas en aislamiento podría aumentar.

Según han señalado, varios internos presentaron heridas que precisaron asistencia sanitaria y tuvieron que ser trasladados a la enfermería, además de que se produjeron daños en parte del mobiliario. Ningún funcionario resultó lesionado, según la información adelantada por el diario Málaga Hoy.

Desde Tampm han destacado que "la rápida y profesional intervención de los funcionarios de prisiones y de los jefes de servicio evitó una tragedia de mayores dimensiones" y que se produjeran "consecuencias irreparables".

Pero, desde el sindicato han lamentado que "una vez más, queda de manifiesto la crítica situación que atraviesan nuestros centros penitenciarios", debido a "la falta de medios", por lo que han considerado "imprescindible una profunda modernización del sistema" y la creación de un grupo V3 de funcionarios especializados.

En este sentido, han indicado que la realidad criminológica de la Costa del Sol "ha evolucionado y las prisiones deben adaptarse a esa nueva situación". "Los funcionarios continúan enfrentándose a incidentes de enorme violencia con recursos claramente insuficientes", han apostillado.