Los Reyes Magos sorprenden a la familia de orangutanes de Borneo en Bioparc Fuengirola - BIOPARC FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

Bioparc Fuengirola (Málaga) ha sido escenario de una visita muy especial con motivo de estas fechas navideñas: Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente han logrado llegar hasta el parque para sorprender a uno de sus habitantes más emblemáticos: la familia de orangutanes de Borneo. La inesperada visita ha generado un momento tan entrañable como educativo, en el que los grandes primates han recibido varios regalos cuidadosamente preparados por el equipo de cuidadores.

Envuelto en papel y cajas, el contenido escondía una selección de frutas y verduras frescas, adaptadas a su dieta, que despertaron inmediatamente la curiosidad de los orangutanes. Con gran atención y destreza, los animales comenzaron a manipular los paquetes, explorarlos y abrirlos uno a uno, mostrando comportamientos naturales de investigación, juego y cooperación.

La escena, cargada de simbolismo, ha sido una auténtica sorpresa tanto para los propios orangutanes como para el equipo del parque. Más allá del componente mágico y navideño, este tipo de acciones forman parte de los programas de enriquecimiento ambiental que Bioparc Fuengirola desarrolla de manera habitual.

Estos estímulos son fundamentales para garantizar el bienestar físico y mental de los animales, fomentando conductas naturales, reduciendo el estrés y aumentando su actividad cognitiva. En el caso de los orangutanes de Borneo, una especie en grave peligro de extinción, el enriquecimiento cobra especial importancia, ya que se trata de grandes primates con una elevada inteligencia y complejas necesidades sociales y cognitivas.

Actividades como esta contribuyen a mantener su bienestar y a reforzar el compromiso del parque con la conservación, la educación y el respeto por la naturaleza. Así, incluso bajo la lluvia y el viento, la ilusión de la Navidad ha encontrado su camino hasta Bioparc Fuengirola, recordando que la magia también puede servir para concienciar y cuidar de las especies más amenazadas del planeta.