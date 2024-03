Rincón cuenta con una nueva línea de autobús que refuerza la conexión entre La Cala del Moral y Málaga capital

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Rincón de la Victoria cuenta desde este lunes con una nueva línea de autobús que refuerza la conexión a través del transporte público entre La Cala del Moral y Málaga capital.

El Área de Movilidad y Transportes del consistorio rinconero ha alcanzado un acuerdo con el Consorcio de Transportes de Málaga y la concesionaria del servicio, Avanza, para paliar la saturación del servicio y las molestias a los usuarios de este núcleo a la hora de desplazarse a la capital malagueña, según ha indicado el edil del área, Pablo Pardini.

Se trata de la Línea M164 y contará con siete expediciones de ida y seis de vuelta cada día durante los próximos seis meses. En ese plazo se espera que estén ya funcionando los nuevos vehículos de 15 metros que absorberían toda la demanda.

Ha añadido que "esta nueva ruta no afectará a la M160 que seguirá haciendo sus paradas en la localidad caleña, pero con este servicio se espera eliminar en gran medida o por completo, la saturación que se vive entre semana tanto en los desplazamientos hacia Málaga como en los que van desde la capital malagueña hacia Rincón de la Victoria".

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha incidido en que "sin duda es una gran noticia. Desde este Ayuntamiento seguimos buscando soluciones para mejorar el transporte público en general y la conexión con Málaga en particular. Esta nueva ruta supondrá una mejora sustancial en materia de movilidad y transporte para los vecinos del municipio, especialmente para los vecinos de La Cala del Moral que sufrían la enorme demanda de usuarios y venían sufriendo dificultades a la ahora de desplazarse a Málaga en autobús".

En este sentido, Pardini ha insistido en que "no nos detenemos aquí, porque se están estudiando opciones con todas las administraciones que tienen competencias o que están involucradas directamente o indirectamente en la solución de estos problemas".

Esta ruta contará desde este lunes con siete expediciones de ida y 6 de vuelta cada día y se conocerá como línea M164. Esta numeración se ha fijado para evitar confusiones a los usuarios de la ruta* M160 cuando viajan de Málaga hacia la ciudad rinconera.

Los horarios de esta línea de lunes a viernes son desde La Cala del Moral (Ida): 07.00, 08.00, 09.30, 10.50, 13.05, 14.05 y 15.40. Por su parte, desde Muelle Heredia hacia La Cala del Moral (Vuelta): 07.30, 08.55, 10.20, 12.40, 13.40 y 15.00.

El concejal ha indicado que "el acuerdo temporal tiene una duración de seis meses porque se espera que cuando la empresa Avanza reemplace los vehículos actuales por los de 15 metros, recordemos que es un compromiso adquirido a finales de 2023 por la concesionaria y el Consorcio de Transporte, el aumento de la capacidad de pasajeros de esos vehículos pueda absorber la demanda de transporte que los vehículos actuales de 13 metros en ocasiones no pueden cubrir a su paso por La Cala del Moral".

El coste de esta medida supone una inversión importante del Ayuntamiento y el Consorcio pero, "no se puede aceptar que los ciudadanos de La Cala del Moral no puedan llegar a tiempo a sus puestos de trabajo, al médico o, simplemente, a Málaga y viceversa, porque los vehículos no pueden transportar a la población que demanda este servicio de transporte público", ha concluido Salado.