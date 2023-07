Rincón prohíbe el uso de agua potable para riego de jardines, lavado de coches y llenado de piscinas privadas

A las medidas de cierre de las duchas de las playas se une el cierre de los lavapíes a partir de este martes



RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Rincón de la Victoria (Málaga) amplía las medidas urgentes de ahorro de agua potable ante la grave situación de sequía que vive la provincia de Málaga, en especial la Comarca de La Axarquía.

Entre otros, han incidido en que se prohíbe el uso de agua potable en el riego de jardines, huertos, parques o zonas verdes, tanto públicas como privadas; riego de campos de golf; baldeo de calles, aceras, fachadas o de cualquier otra superficie, tanto pública como

privada; llenado o rellenado de piscinas privadas.

También en el lavado de coches fuera de los establecimientos autorizados; y fuentes ornamentales que no tengan circuito cerrado de agua, duchas y surtidores públicos; además de cualquier otro uso no esencial.

Desde el Ayuntamiento han indicado en un comunicado que en el marco de la situación excepcional de emergencia por la sequía extraordinaria, y según lo establecido en el Plan Especial de Sequía de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Rincón de la Victoria adopta nuevas limitaciones urgentes mediante la publicación de un bando con la finalidad de reducir el mal uso del abastecimiento urbano

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha explicado que "tenemos que actuar con responsabilidad ante la alarmante situación de sequía en la que nos encontramos, y la obligación de hacer un uso solidario del agua para garantizar el suministro a los ciudadanos".

Para ello, el regidor ha pedido la colaboración de vecinos y visitantes, "lamentando las molestias que pueda ocasionar, pero la escasez de agua ya es una realidad que afectará a la población si no ponemos medios".

El concejal de Obras y Servicios Generales, Sergio Díaz, ha informado que "la crítica situación en la que nos encontramos, con los recursos hídricos al mínimo, nos obliga a tomar la decisión de aumentar las restricciones con las que pretendemos ahorrar, y evitar encontrarnos con depósitos a niveles mínimos".

"Y es que, la empresa que gestiona el agua en alta, Axaragua, nos ha comunicado que reduce en un 20% el suministro desde la presa de la Viñuela", ha añadido el edil.

El bando recoge las citadas prohibiciones. Así, las limitaciones que entrarán en vigor el martes 4 de julio, tendrá una duración indefinida hasta que se dicte un nuevo bando que lo anule o se declare el fin de la situación de sequía. El documento está publicado en la página web municipal del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

También han recordado que los servicios de la empresa Greencón realizan el baldeo con agua no potable de las instalaciones municipales, y el campo de golf de Rincón de la Victoria riega con agua regenerada desde hace años.

Además, a las medidas de cierre de las duchas de las playas desde el 1 de agosto del pasado año, se une el cierre de los lavapíes a partir de mañana martes 4 de julio.

CAMPAÑA

Por su parte, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria en colaboración con concesionaria de la gestión urbana del agua, Hidralia, va a desarrollar una campaña de concienciación sobre el uso razonable del agua con recomendaciones para evitar despilfarro de agua potable.

Así, han incidido en que Rincón de la Victoria trabaja desde años con actuaciones para el control de los recursos hídricos a través de la empresa concesionaria de la gestión urbana del agua, Hidralia, con la modernización de los sistemas para la mejora del uso del agua.

A través de la transformación digital, se ha dado respuesta eficaz y sostenible a la necesidad de adaptación que exigen las condiciones que impone el cambio climático en la gestión de los recursos hídricos.

Se ha llevado a cabo la renovación de redes de abastecimiento, campañas de búsqueda de fugas en las redes de distribución para la mejora del ANR, búsqueda de tomas no controladas, y se han habilitado captaciones de agua no potable para el llenado de cubas para garantizar que todo el baldeo del Municipio de Rincón de la Victoria se realice con agua no potable.