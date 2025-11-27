Rincón de la Victoria adjudica obras de acondicionamiento que permitirán unificar al alumnado del CEIP La Candelaria

Archivo - Málaga.- Rincón unificará los espacios del CEIP La Candelaría para congregar a todos los alumnos en un solo edificio - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA - Archivo

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) ha adjudicado las obras de acondicionamiento de los espacios del CEIP La Candelaria de Benagalbón, una actuación que permitirá unificar al alumnado de Educación Infantil en un único recinto, mejorando así la seguridad, accesibilidad y funcionalidad del centro.

El concejal del Área de Obras y Servicios Generales, Sergio Díaz, ha explicado que "estos trabajos permitirán la instalación de dos módulos prefabricados con capacidad para cuatro aulas educativas, dotadas de sus propias unidades sanitarias".

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha subrayado "la importancia" de estas obras que mejoran las condiciones del entorno escolar para garantizar un espacio más seguro y adaptado a las necesidades actuales.

"Con esta actuación unificamos al alumnado de Educación Infantil en un único recinto, evitando desplazamientos de los menores entre las antiguas escuelas y el núcleo principal del colegio, donde está el comedor", ha agregado.

Asimismo, Salado ha señalado que esta obra "da respuesta a una reivindicación de la comunidad educativa y de la dirección del centro, mientras se planifican soluciones definitivas de ampliación y mejora".

El proyecto contempla la adecuación del terreno, la ejecución de obra civil y la instalación de las infraestructuras necesarias para garantizar la accesibilidad peatonal a los módulos temporales comprometidos por la Junta de Andalucía.

La inversión total asciende a 191.698,11 euros, financiados a través del PAEM-2024 (cuarta fase) y PAEM-2025 (segunda fase) de la Diputación Provincial de Málaga. Los trabajos serán ejecutados por la empresa adjudicataria Rofez Construcciones, S.L., en un plazo estimado de nueve semanas.