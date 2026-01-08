Rincón de la Victoria concede el Boquerón de Plata 2026 a los jugadores de baloncesto Alfonso y Felipe Reyes

El exjugador de baloncesto Felipe Reyes. - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) ha anunciado la concesión del Boquerón de Plata 2026 a los hermanos Alfonso y Felipe Reyes, leyendas del baloncesto español, referentes históricos en la Selección Española, C.B. Estudiantes, Real Madrid, Club Baloncesto Málaga, entre otros.

Se trata de la séptima edición de este reconocimiento y, por primera vez, el galardón se concede de forma compartida y a deportistas, destacando así el carácter transversal del premio, han informado desde el Consistorio a través de una nota.

El alcalde, Francisco Salado, ha señalado que "este año el Boquerón de Plata recae en dos figuras muy importantes del baloncesto español, pero también en dos personas muy vinculadas a nuestro municipio, donde tienen residencia y disfrutan de la calidad de vida que ofrece la ciudad y la gastronomía local".

Felipe Reyes disputó 23 temporadas como profesional, ganando un total de 24 títulos; además, con la selección española de baloncesto consiguió un total de diez medallas en competiciones internacionales. Su hermano Alfonso, dos veces campeón de la Copa del Rey, es presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales.

Aunque ambos desarrollan actualmente su actividad profesional en Madrid, el regidor ha subrayado que "mantienen una relación muy estrecha con la localidad y son grandes embajadores de nuestra marca Rincón de la Victoria, Lleno de Vida".

En este sentido, Salado ha añadido que "su vinculación con la gastronomía local es bien conocida, especialmente la pasión demostrada por el boquerón victoriano, que Alfonso ha difundido en numerosas ocasiones a través de sus redes sociales".

Por su parte, el concejal de Turismo y Deportes, Antonio José Martín, ha manifestado su satisfacción por "conceder por primera vez este galardón a deportistas de primer nivel, lo que refuerza el valor del Boquerón de Plata como reconocimiento abierto a distintos ámbitos de la cultura, el deporte y la sociedad".

La entrega oficial del Boquerón de Plata 2026 a Alfonso y Felipe Reyes tendrá lugar el jueves 22 de enero, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), como parte de las acciones de promoción turística y gastronómica del municipio.

En ediciones anteriores, el Boquerón de Plata ha distinguido a personalidades como el actor Salva Reina (2020), el director de cine Salvador Calvo (2021); la modelo y presentadora Remedios Cervantes (2022); la cantante Diana Navarro (2023); el actor Pablo Puyol (2024) y la cantante Pastora Soler (2025).