Rincón de la Victoria (Málaga) alcanza los diez años de cocina en directo en su Fiesta del Boquerón Victoriano. - AYTO. RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Rincón de la Victoria ha celebrado una nueva edición de la Fiesta del Boquerón Victoriano, con la apuesta por la cocina en directo que cumple este año su décimo aniversario como uno de los grandes atractivos de la programación.

El alcalde, Francisco Salado, ha sido el encargado de inaugurar en la noche de este martes el primer showcooking que ha corrido a cargo del chef y comunicador Enrique Sánchez en las instalaciones de La Calma Playa.

Salado ha destacado el carácter "identitario" de una celebración que "ya forma parte de la identidad de Rincón de la Victoria" y que permite poner en valor "nuestro mar, nuestra forma de vivir, nuestra gastronomía y, sobre todo, a nuestros restaurantes, pescadores y hosteleros".

"El boquerón victoriano no es simplemente un producto que ponemos en un plato. Es un pedacito de Rincón de la Victoria", ha señalado el regidor, quien ha subrayado que la fiesta se ha consolidado como "una de las grandes citas gastronómicas de nuestra provincia y una magnífica oportunidad para enseñar fuera de nuestras fronteras aquello que hacemos tan bien dentro de casa".

Este año se conmemora una década de showcookings y cocina en directo vinculados a la Fiesta del Boquerón Victoriano, una iniciativa que ha permitido acercar al público diferentes maneras de interpretar y disfrutar de este producto emblemático.

En este sentido, Salado ha señalado que estos diez años "demuestran que la cocina en directo se ha convertido en una de las señas de identidad de la Fiesta del Boquerón Victoriano y en una herramienta extraordinaria para promocionar nuestra gastronomía".

"Y qué mejor manera de comenzar que con este showcooking de Enrique Sánchez, a quien quiero agradecer especialmente que nos acompañe esta noche y que sea el encargado de abrir esta edición", ha dicho el regidor.

Además, ha destacado que se trata de "un magnífico cocinero y comunicador", que reúne una cualidad especialmente importante para nosotros. "La capacidad de acercar la gastronomía a la gente, de contarla y de hacernos entender que detrás de cada producto hay una historia", ha aseverado, al tiempo que ha subrayado que "la historia del boquerón victoriano merece ser contada".

El programa de esta edición vuelve a articularse en torno a tres grandes pilares: la cocina en directo, la Feria Sabor a Málaga y la participación de la red de restaurantes del municipio, con propuestas gastronómicas y actividades dirigidas tanto a vecinos como a visitantes.

En este sentido, el alcalde ha incidido en que la celebración "ha crecido de la mano de nuestros hosteleros y restauradores" y ha destacado la importancia de que el boquerón "salga de las cocinas para ocupar también nuestras calles y nuestros espacios públicos".

La programación de la Fiesta del Boquerón Victoriano, que se celebra del 8 al 13 de septiembre, incluye degustaciones, actividades gastronómicas y la Feria Sabor a Málaga, además de la participación de establecimientos de restauración del municipio, que ofrecerán sus propias propuestas en torno al boquerón victoriano.