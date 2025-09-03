Rincón de la Victoria (Málaga) inicia la quinta edición de los talleres de crecimiento personal 'Efecto Libélula'

Cartel de los talleres del proyecto 'Efecto Libélula' en Rincón de la Victoria. - AYTO. RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) inicia la quinta edición del proyecto 'Efecto Libélulá' con talleres gratuitos de crecimiento personal, gestión emocional, relajación y mindfulness, dirigidos a mujeres y hombres de todas las edades del municipio.

La edil del Área, Belén Gutiérrez, ha destacado que ponen en marcha una nueva edición de este proyecto "reuniendo a un centenar de personas que acuden a las sedes de asociaciones distribuidas entre los cuatro núcleos del municipio, facilitando así el acceso a los talleres".

Gutiérrez ha explicado que "en este nuevo curso, seguimos atendiendo a los usuarios derivados del proyecto GRUSE, del Centro de Salud de Rincón de la Victoria, con el objetivo de apoyar la mejora del bienestar emocional y social, abordando el malestar psicosocial mediante nuestros talleres grupales".

Por su parte, el alcalde, Francisco Salado, ha subrayado "el éxito de este proyecto, avalado por la alta participación y la aceptación entre los participantes a lo largo de estos años, promoviendo habilidades sociales y estableciendo líneas de apoyo y ayuda a través de profesionales especializados".

Las coordinadoras del proyecto, Juani Ruiz y Maribel Lezcano, han señalado que el principal objetivo es "crear un círculo de confianza en el que los participantes puedan expresarse libremente, especialmente en relación con sentimientos que, por diversas razones, no suelen exteriorizarse".

Durante los talleres se practican diversas técnicas de relajación, mindfulness y arteterapia, que aportan beneficios a nivel cognitivo, psicológico y social. Las clases comenzarán en el mes de octubre.

Las sesiones se imparten una vez a la semana, en horario de mañana y tarde, en las asociaciones del municipio como son Amanecer de la Torre, Benalbinas, Centro de Participación Activa de Mayores de Rincón de la Victoria, Azalea, y en la sede de la asociación AMUAXA, situada en calle Acacias s/n. Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse en las sedes de las asociaciones del municipio o llamando a los teléfonos 609 035 737 y 667 656 229.