Rincón de la Victoria (Málaga) organiza un campamento de programación de videojuegos

Rincón de la Victoria organiza un campamento de programación de videojuegos - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), a través del Centro Municipal Juvenil, ha organizado un campamento de programación de videojuegos con Roblox, dirigido a niños de entre seis y once años que tiene como objetivo fomentar el aprendizaje tecnológico de una forma creativa, práctica y divertida.

El campamento ofrece dos turnos de participación: del 27 al 31 de julio y del 3 al 7 de agosto, en horario de 09,00 a 14,00 horas, con descuentos para quienes se inscriban en ambas semanas.

Durante las jornadas, los participantes aprenderán los fundamentos de la programación mediante la plataforma Roblox Studio, desarrollando sus propios videojuegos mientras potencian habilidades como el pensamiento lógico, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo en equipo.

Las familias ya pueden inscribir a sus hijos en la web https://educagamer.com/campamento-tecnologico-verano-rincon-.... El Campamento se imparte de forma presencial en el Centro Municipal Juvenil, ubicado en los bajos del Pabellón Cubierto Municipal 'Rubén Ruzafa' de Torre de Benagalbón, por parte de profesionales de Educagamer.

El concejal de Juventud, Nacho Cuadra, ha señalado que "este tipo de actividades combinan formación y ocio, permitiendo que los participantes adquieran conocimientos muy útiles en competencias digitales".

Por su parte, el alcalde, Francisco Salado, ha subrayado "la importancia de ofrecer alternativas formativas que se ajusten a los intereses de la juventud, fomentando el desarrollo de competencias digitales desde edades tempranas, al tiempo que se ofrece una opción educativa durante el periodo estival".