Rincón de la Victoria refuerza las medidas de prevención y concienciación ante el alto riesgo de incendios

Una persona trabaja en las labores de extinción del incendio forestal en una imagen de archivo. - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA) 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), en el marco de las actuaciones de prevención y coordinación impulsadas por la Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la Junta de Andalucía, ha reforzado las medidas de prevención y concienciación ciudadana ante la actual época de alto riesgo de incendios forestales.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado la importancia de la implicación de toda la ciudadanía ante unas condiciones meteorológicas que incrementan el riesgo de incendios.

"La prevención es la herramienta más eficaz para evitar que un pequeño incidente pueda convertirse en una emergencia. Debemos extremar las precauciones y actuar con responsabilidad, porque la colaboración de cada vecino y visitante es fundamental para proteger nuestro municipio, nuestro entorno natural y, sobre todo, la seguridad de las personas", ha señalado en un comunicado Salado.

El alcalde ha recordado que las altas temperaturas, los periodos prolongados de calor, la baja humedad y los episodios de viento incrementan notablemente el riesgo de propagación del fuego, por lo que ha insistido en la necesidad de mantener una actitud "preventiva y vigilante".

La concejala de Protección Civil, Josefa Carnero, ha resaltado en la importancia de que la ciudadanía conozca y respete las medidas establecidas durante este periodo de alto riesgo.

"Pedimos a la ciudadanía que respete las limitaciones vigentes, evite cualquier conducta que pueda generar chispas o llamas y permanezca especialmente atenta en las zonas de mayor riesgo", ha expresado Carnero

Durante la época de alto riesgo de incendios forestales está prohibido el lanzamiento, utilización o disparo de fuegos artificiales, cohetes, petardos, bengalas, globos con llama, artefactos pirotécnicos y otros elementos susceptibles de producir chispas, llamas o focos de ignición en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal.

Asimismo, no se autorizarán espectáculos o celebraciones que incluyan material pirotécnico cuando no resulte legalmente posible o cuando puedan comprometer la seguridad de las personas o del medio natural.

Todas estas medidas están recogidas en el bando municipal que se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria

En este sentido, la concejala ha recordado que ante cualquier columna de humo o conato de incendio se debe avisar inmediatamente al teléfono de emergencias 112, facilitando así una respuesta rápida y eficaz por parte de los servicios de emergencia.

La Ley 5/1999, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, contempla sanciones de hasta 450.000 euros para determinadas conductas tipificadas que originen un incendio forestal. Asimismo, el Código Penal establece penas de prisión de entre uno y 20 años en función de la gravedad y las circunstancias de los hechos.