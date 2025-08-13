Riogordo (Málaga) celebra su 44 Festival Flamenco Río del Cante el 14 de agosto

La diputada provincial Sagrario Molina junto al alcalde de Riogordo, Antonio Alés, y un representante de la Peña Flamenca Río del Cante, Antonio Gavilán. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA.

MÁLAGA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Riogordo acogerá desde este jueves, 14 de agosto, el 44 Festival Flamenco Río del Cante, en el marco de la celebración de sus fiestas patronales. El evento, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga, se desarrollará en el recinto de la piscina municipal de la localidad a partir de las 23.30 horas.

Así lo ha anunciado la diputada provincial Sagrario Molina junto al alcalde de Riogordo, Antonio Alés, y un representante de la Peña Flamenca Río del Cante, Antonio Gavilán, en la presentación del cartel y de la programación del festival 2025.

En este sentido, Molina ha recordado la apuesta por el flamenco de la Diputación, que "impulsa un gran número de eventos y festivales en la provincia relacionados con este arte que es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad".

Asimismo, ha felicitado al Ayuntamiento de Riogordo y a los organizadores por "fomentar y divulgar el flamenco dentro y fuera de la localidad y convertir el Festival Flamenco Río del Cante en un cita obligatoria para los amantes de este arte".

Por su parte, el alcalde ha animado a los malagueños a "visitar el municipio para disfrutar de la velada y de las fiestas patronales, que se celebran del 14 al 18 de agosto, además de los encantos de la localidad axárquica".

De este modo, ha manifestado que para la 44 edición se ha confeccionado un "atractivo" cartel compuesto por los artistas de renombre como Pedro 'el Granaíno', con la guitarra de Patrocinio Hijo; Amparo Heredia 'La Repompilla', que estará acompañada por Chaparro de Málaga; Rubito Hijo, al cante, y a la guitarra Vicente Santiago; Juan José Heredia 'El Niño Solo' y su guitarrista Manuel Carvajal. Todos los ellos acompañados por el cuadro Flamenco de Ana Pastrana al baile.

Desde la Diputación han explicado que el cartel de esta edición es obra de Antonio Navarro Santamaría y rinde homenaje al artista, pintor, escultor y poeta andaluz Francisco Moreno Galván en la celebración del centenario de su nacimiento.