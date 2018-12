Rivera pide poner "de una vez por todas" en marcha el Pacto de Estado Contra Violencia de Género y reclama "soluciones"

Publicado 25/11/2018 15:13:54 CET

MÁLAGA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha instando este domingo a poner "de una vez por todas" en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género: "Hace falta que pasemos del Pacto de Estado a las soluciones", ha dicho, asegurando que "hay que ayudar entre todos, no es una cuestión ideológica, no es una cuestión de partidos políticos, porque aquí no debería haber diferencias".

Rivera ha incidido en que esas soluciones para las mujeres tienen que estar en la justicia "para que actúe rápido y que ningún cobarde vuelva a maltratarlas después de haber tenido antecedentes"; en la sanidad, "para tener protocolos y detectar cuando una mujer ha sido maltratada y no se atreve a denunciar"; y también en la Educación, "ya que a nuestros hijos e hijas tenemos que enseñarles a ser iguales".

Rivera ha participado en un acto en Málaga, que ha contado con unos 2.000 asistentes, junto con la portavoz nacional del partido, Inés Arrimadas, y el candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín. Al inicio del mismo han guardado un minuto de silencio por respeto a las mujeres asesinadas y sus familias, "por esos sueños y por esas vidas arrebatadas".

Así, ha recordado que 44 mujeres han sido asesinadas y tres hijos "en manos de los que supuestamente le querían" pero "no les querían eran unos cobardes que maltrataban a sus mujeres porque la gente honrada, los hombres, tenemos que luchar juntos con las mujeres".

"La violencia machista no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad española, es un problema de la democracia y los hombres tanto como las mujeres tenemos que preocuparnos de este asunto", ha dicho.

Por ello, ha pedido en un día como hoy "darnos la mano hombres y mujeres para que no haya una sola mujer más que muera. Esas mujeres tenían sueños, tenían familia, hijos, y querían vivir pero murieron a manos de los que supuestamente le querían, pero no les querían", ha lamentado.

"Quiero que mi hija, que tiene siete años, viva en un país donde nadie se le ocurra ponerle la mano encima a una mujer", ha defendido, añadiendo que contra esta "lacra" se debería "estar todos juntos trabajando, gobierne quien gobierne y si nos toca incrementaremos esas políticas", ha concluido.